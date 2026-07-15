Reliability Engineer/Maintenance Engineer
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-07-15
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Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker nu ingenjörer inför framtida ubåtsprojekt, detta är en nyckelroll inom underhållsteknik där du säkerställer att avancerade system inte bara fungerar på ritbordet, utan i verkligheten.
Du arbetar med analyser som gör våra ubåtar tillförlitliga, tillgängliga och möjliga att underhålla över tid. Det handlar om allt från underhållsplaner och reservdelar till att förstå hur systemen faktiskt används.
Du samarbetar nära konstruktörer, systemutvecklare och kunder - och följer fartyget från konstruktion till drift.
I rollen kommer du att:
Genomföra analyser för driftsäkerhet, underhåll och livscykelkostnad
Ta fram underhållsplaner och dimensionera reservdelar
Arbeta nära konstruktörer, systemutvecklare och kunder
Säkerställa att systemen fungerar effektivt över hela sin livslängd
Du blir en del av Integrated Logistics Support‐verksamheten, som arbetar för att säkerställa att fartygens system och komponenter håller hög kvalitet, är underhållsvänliga och att rätt reservdelar, verktyg och dokumentation finns tillgängliga. En viktig del av verksamheten är också att besättningen får den utbildning som krävs.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
Rollen kräver en bred teknisk förståelse, och för att lyckas och trivas har du minst fem års erfarenhet inom minst ett av följande områden: Logistics Engineering, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Supportability), Systems Engineering, Maintenance planning/management, Asset Management, eller Obsolescence Management. Det är också intressant om du har erfarenhet av programmering och databashantering, Som person är du strukturerad och analytisk, med en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom exempelvis underhållsteknik, maskinteknik, rymdteknik, industriell ekonomi, risk och säkerhet - eller annat närliggande område
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Observera att urval och återkoppling kommer att påbörjas efter semestertider, vilket innebär att processen kan ta något längre tid än vanligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Skyddsgatan 5 (visa karta
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224 84 LUND Arbetsplats
Saab Jobbnummer
10002989