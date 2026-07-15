Undersköterskor/vårdbiträden till Skogsgården
Piteå Kommun / Undersköterskejobb / Piteå Visa alla undersköterskejobb i Piteå
2026-07-15
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Vill du bli en av oss på Skogsgårdens vård och omsorgsboende/korttids? Vill du ha ett arbete där du varje dag gör skillnad? Som undersköterska/vårdbiträde är du oerhört viktig. Varje dag får du bidra till att vårdtagarna får en bra och trygg tillvaro med en god vård och omsorg. Vi hoppas du vill göra skillnad tillsammans med oss!
Välkommen med din ansökan!
Vi söker medarbetare till:
Säbo dag/kväll/helg
Personalen som jobbar dag, kväll och helg på Skogsgården jobbar i team tillsammans med alla professioner på arbetsplatsen. Vi kommer att arbeta med samplanering på samtliga avdelningar.
Korttidsverksamhet dag/kväll/helg
Gästerna på korttidsavdelningarna kan komma från hela socialtjänsten vilket innebär att det kan förekomma stora variationer på gästernas åldrar, sjukdomar och behov av hjälp. Vi ska kunna vara förberedda att ta emot personer med kort varsel och med stor variation. Personalen som jobbar på Korttidsavdelningarna jobbar i team tillsammans med alla professioner på arbetsplatsen.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska/vårdbiträde på Skogsgården är du kontaktperson och det innebär att du har en central roll i omsorgen och vården runt den boende/gästen. Arbetet utgår från de enskildas behov, genomförandeplaner och från verksamhetens riktlinjer och mål. Du hjälper den boende/gästen med bland annat hygien, medicin, på/av klädning och social gemenskap. I undersköterskans/vårdbiträdes arbetsuppgifter ingår även att ge medicin mm. på delegation.
Skogsgården arbetar utifrån en vårdfilosofi där arbetssättet baseras på:
Personcentrerat/symtomkontrollerat
Teamarbete
Relation/kommunikation
Anhörigstöd
Vi arbetar med kontinuerlig reflektion i arbetsgrupperna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde som gärna har erfarenhet av att arbeta med personer som har kognitiv svikt. Vi söker dig som har en personlig mognad, är flexibel, att du tar ansvar och initiativ i ditt arbete samt har en god samarbetsförmåga och gott bemötande. Du ska ha goda kunskaper i att kommunicera samt skriva och läsa det svenska språket. Stor vikt läggs vid personlig kompetens.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning, heltid med möjlighet till deltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-15.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3) - uppvisas i obrutet kuvert. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Skogsgården är ett vård- och omsorgsboende på Strömnäsbacken i Piteå kommun som öppnade under januari/februari 2025. Boendet är beläget på det nya bostadsområdet Strömnäsbacken som utvecklas och växer just nu.
Boendet har 80 platser fördelat på 8 avdelningar. 20 av platserna används som tillfälliga boendeplatser, korttidsplatser.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Johanna Fernberg Johanna.Fernberg@pitea.se +46911697074 Jobbnummer
10002998