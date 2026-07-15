Yrkeslärare i svets till Anders Ljungstedts gymnasium
Linköpings kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Linköping
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Är du expert på svets och vill föra din kunskap vidare till framtidens svetsare? Hos oss får du lära eleverna hantverket svetsning med målet att de ska komma ut i arbetslivet. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är expert på svets och vill utbilda framtida svetskollegor. Du delar din yrkeskunskap vidare genom undervisning i svets genom både teori och praktik, där APL-besök ingår som en del av din vardag.
Utgångspunkten för dig som yrkeslärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Du ansvarar för svetsutbildningen och arbetet sker både självständigt och i samarbete med ytterligare en svetslärare.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Din arbetsplats
Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor skola med över 1200 elever/studerande och 220 anställda. Organisatoriskt består skolan av fem rektorsområden med nära samarbeten i frågor där det ger synergieffekter i verksamheten. Det är enkelt att ta sig till skolan som ligger endast en kort promenad från Linköpings resecentrum. Att ta sig hit med stadsbuss, cykel, bil eller pendlarbussar från Norrköping/Finspång fungerar också bra.
Skolan erbjuder certifierade yrkesutbildningar inom ett stort antal nationella gymnasieprogram. På skolan finns även vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning, introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Vårt engagemang ligger i att skapa en skola där elever utvecklas maximalt utifrån sina egna förutsättningar. En hög kunskapsutveckling som leder till gymnasieexamen och anställningsbarhet är skolans mål.
Du som söker
Vi söker dig som har en bakgrund som svetsspecialist och gärna har gått utbildningen IWS. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning eller av handledning av elever på praktik. För att du ska kunna ta dig runt och besöka elevernas praktikplatser är det ett krav att du har B-körkort, det finns bil på skolan att låna.
I din roll som lärare har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
Som lärare är du en god förebild. Du är flexibel och har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17465
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
582 54 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
10002999