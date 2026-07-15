Studenter till ITS
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
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Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Är du student på sluttampen av dina studier inom datavetenskap, interaktion och design eller systemvetenskap? ITS söker två till åtta IT-studenter från Umeå universitet som vill jobba deltid hos oss!
ITS stöttar högre utbildning och samhällsviktig forskning med hjälp av IT. Vi tycker nämligen att kunskap och fakta bidrar till att göra vårt samhälle bättre. Tillsammans jobbar vi för att forskaren, studenten och läraren - lokalt och nationellt – ska kunna få sitt viktiga arbete gjort.
Vi finns i nyrenoverade lokaler i Kunskapens Hus vid Umeå universitet. Här ställer vi upp för varandra när det krävs och här uppskattar vi olikheter och nya perspektiv. ITS är med våra 250 medarbetare en stor och stabil arbetsgivare som erbjuder många möjlighet till karriärutveckling. Vi arbetar flexibelt och målstyrt i gränsöverskridande team där du möter många trevliga kollegor.Dina arbetsuppgifter
Som anställd på ITS som student (amanuens) får du en personlig mentor från ITS, möjligheten att kombinera studier med arbetslivserfarenhet och en månadslön. Deltidsjobbet passar dig som parallellt med studierna på deltid vill jobba som utvecklare i ett utvecklingsteam.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och kan innebära deltagande i allt från drift- och utvecklarteam till rena UX-team. Vi använder en teknikstack som inkluderar .Net, Java, Windows och Linux. De flesta av våra team följer de grundläggande agila principerna.
Arbetsuppgifterna innebär att arbeta såväl självständigt som i grupp.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är student på ett utbildningsprogram vid Umeå universitet och har avklarat kurser om minst 60 högskolepoäng.
Utbildningens inriktning ska vara datavetenskap, interaktion och design eller systemvetenskap.
Ett meriterande krav är att du har sommar- och/eller deltidsjobbat på ITS.
Vi ser att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. God samarbets- och initiativförmåga ser vi som självklara egenskaper hos de sökande.
Alla kommer att bli utmanade efter sin förmåga och välkomnade som en i gänget.Anställningsvillkor
Anställningen som amanuens avser 10 – 40 % av en heltid. Behörig att anställas som amanuens är den student som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå inom universitet och högskola. Anställningen ska fullgöras parallellt med studier.
Arbetstiden är förlagd till vardagar inom kontorsarbetstid på vardagar, enligt överenskommelse. Lön utgår enligt gällande lokalt avtal om lönesättning som amanuens vid Umeå universitet.
För amanuensbefattningar kan anställning ske om högst ett år i taget, dock sammanlagt i högst tre år. Vi eftersträvar kontinuitet och ser gärna att du kan arbeta som amanuens mer än en termin. Anställningen pågår mellan 2026-08-31 tom 2027-01-17, eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-08-13. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
10002988