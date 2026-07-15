Grundskollärare åk 2-6 i Musik till Lorensborgsskolan
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2026-07-15
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Ref: 20261580Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi lärare i musik med undervisning i årskurserna 2–6 samt anpassad grundskola. Du kommer att ingå i ett arbetslag med legitimerade och erfarna lärare som tillsammans planerar och ansvarar för elevernas lärande och utveckling. Vi söker dig som är trygg i ditt uppdrag och självklart sätter du elevens behov och förutsättningar i centrum. Du bygger och upprätthåller starka och förtroendefulla relationer till eleverna samt skapar en öppen, positiv och professionell dialog mellan hem och skola. Du arbetar utifrån läroplan och gällande styrdokument när du planerar, genomför, dokumenterar samt följer upp undervisningen och elevernas resultat både självständigt och i samarbete och dialog med dina kollegor. I dina arbetsuppgifter ingår även att planera och organisera skolavslutningar och övriga uppträdanden samt att ibland samarbeta med externa kulturaktörer.Kvalifikationer
Du som söker har lärarlegitimation med ämnesbehörighet i musik för årskurs 2–6. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du är engagerad och flexibel med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda relationer och har ett tydligt och professionellt bemötande i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du vill delta aktivt i skolans utvecklingsarbete. Du vill utveckla din undervisning och arbeta systematiskt med att planera, genomföra och bedöma elevernas kunskaper. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap samt anpassar undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och tidigare kunskaper.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
På Lorensborgsskolan tror vi på kraften i varje elev. Här bygger vi en trygg lärmiljö där elever får växa i sin takt, prova sina idéer och känna stolthet över sina framsteg. Vi vet att alla kan lyckas med rätt stöd och rätt verktyg. Lorensborgsskolan ligger centralt i Malmö, med närhet till både grönområden och stadens puls. Lorensborgsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Vi har även anpassad grundskola. På Lorensborgsskolan arbetar vi för att varje enskild elev utvecklar sitt personliga ledarskap så att de med framgång och utifrån sitt bästa jag får en positiv och utvecklande skolgång och i framtiden ett positivt och utvecklande yrkesliv. Vi arbetar för ett starkt ledarskap på vår skola, i varje klassrum, i varje medarbetare och i varje elev.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Deltid 60%
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261580". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Granit Osmani granit.osmani@malmo.se Jobbnummer
10003000