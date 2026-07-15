Innesäljare till Lund
BrainMill AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-15
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Gillar du att sälja — alltså faktiskt sälja, inte administrera? Hos oss lägger du dagarna på samtal och kunddialog, inte på CRM-pyssel. Vårt AI-stödda säljsystem hanterar hela kedjan från första kontakt till påskrivet avtal, så att din tid går till det som ger affärer.Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
BrainMill levererar internettjänster under varumärket Neanet — snabba, stabila förbindelser till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag. Vi är ett litet, tekniskt starkt bolag som växer, med korta beslutsvägar och moderna verktyg i allt vi gör. Nu bygger vi upp vår försäljning — och du blir vår första dedikerade säljare, med chansen att forma rollen från början.
Vad du gör hos oss
Ringer. Mycket. Flera samtalspass per dag mot nya och befintliga kunder — det är kärnan i rollen och där affärerna föds.
Driver affären hela vägen: från första kontakt till offert, förhandling och signering — med ett systemstöd som gör tunga lyft åt dig i varje steg.
Planerar outreach: lägger upp och förbättrar kampanjer via e-post och andra kanaler tillsammans med oss.
Representerar Neanet på mässor och lokala event — självklar del av rollen.
Bidrar med marknadsföringsidéer — inget krav, men vi lyssnar gärna.
Vi tror att du
får energi av att ringa och prata med människor — och studsar tillbaka när det blir nej
bygger relationer och förtroende i telefon — det är så du driver affären hela vägen i mål
är strukturerad och självgående: du håller tempo utan att någon står bredvid
uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift; engelska funkar också
är nyfiken på moderna verktyg — vårt säljsystem är AI-stött och du kommer att arbeta tätt med det varje dag
har säljerfarenhet (telefon/innesälj är ett plus) — eller den rätta hungern att skaffa den hos oss
Vi erbjuder
Fast grundlön + provision utan tak — du påverkar din inkomst direkt; ju mer du stänger, desto mer tjänar du
Ett säljsystem som tar bort det administrativa — ovanligt hög andel produktiv säljtid
Första säljaren i ett växande bolag: stort utrymme att forma rollen, och direktkontakt med grundarna varje dag
Arbetsplats på vårt kontor i LundSå ansöker du
Skicka CV och några rader om dig själv till jobs@brainmill.com
senast 2026-08-24. Urval sker löpande — vänta inte.
Frågor? Mejla oss på jobs@brainmill.com
.
Rekryterings- och annonsförsäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Skicka CV och personlig text (eposttext ok) till vår mail.
E-post: jobs@brainmill.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Innesäljare Lund". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BrainMill AB
(org.nr 559107-8042), https://neanet.se Jobbnummer
10002994