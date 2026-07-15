Grundlärare i musik till Sorgenfriskolan
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2026-07-15
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Ref: 20261507 Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Sorgenfriskolan! Vi söker en behörig lärare i musik som vill väcka musikglädje med våra elever i åk 1-9. Du bedriver en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutvecklingen som i den personliga utvecklingen.
Som lärare på Sorgenfriskolan är du inte ensam. Du ingår i ett årskursteam av lärare där ni alla delar mentorskapet för en årskurs elever. Teamet planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling samt beslutar om till exempel ämnesintegrering, projektstudier eller studiebesök i era klasser. Teamets fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö för att möjliggöra att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och som individer.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 1-9 i ämnet musik. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har också en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer hålls digitalt via Teams tisdagen den 4/8.
Om arbetsplatsen
Vår vision är att hos oss på Sorgenfriskolan lyckas varje elev utifrån sina förutsättningar genom höga förväntningar, trygghet, gemenskap och glädje. Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. Skolan har två paralleller i årskurserna F-9 som huserar i en vacker 1920-talsbyggnad. Vår musiksal är utrustad med nyinköpta instrument för att möjliggöra en varierad musikundervisning. På skolan går läsåret 26/27 cirka 540 elever. Skolan arbetar med kollegialt lärande och vi har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete. Lärarna arbetar i team runt varje årskurs och fritidshemmet i avdelningsteam. Vi arbetar mycket för att erbjuda en god och varierad lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandra. Här står elevens utveckling i centrum och vi utgår från att alla kan, bara vi stöttar på rätt sätt.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 10 augusti 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Tobias Danielsson Borelius tobias.dan-borelius@malmo.se +4640310000 Jobbnummer
10003003