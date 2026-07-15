Enhetschef för Teknikledning kabel
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Vill du leda ett team av erfarna teknikspecialister och bidra till resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Lockas du av en roll där teknik, ledarskap och samhällsuppdrag möts? På Svenska kraftnät söker vi nu en Enhetschef till teknikledning kabel, här får du vara med och forma framtidens transmissionsnät.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som chef för teknikledning kabel ansvarar du för att leda och utveckla enheten så att uppsatta mål och resultat nås, genom ett aktivt ledarskap och verksamhetsutveckling. Enheten tillhör avdelningen Ledningsteknik som arbetar med teknisk utformning, kravställning och utveckling av Svenska kraftnäts kraftkablar och luftledningar.
Enheten ansvarar för teknisk utformning, installation och vidareutveckling av kabelsystem och kabelövervakningssystem i transmissionsnätet (230 kV och uppåt), samt för kablarnas systemegenskaper. Arbetet omfattar leverans av teknisk expertis till såväl projektverksamheten som anläggningsförvaltningen.
En viktig del av uppdraget är också att leda och utveckla vår marina verksamhet. Detta bedrivs tvärfunktionellt i samverkan med andra delar av organisationen och innefattar att utveckla processer, arbetssätt och styrdokument samt identifiera verksamhetens behov inom det marina området.
Enheten består idag av sju medarbetare och fyra konsulter och ingår i en sektion med bred specialistkompetens inom kabelteknik, installation och marinteknik.
I rollen ansvarar du för att:
Leda, coacha och skapa goda förutsättningar för ledande ingenjörer och teamet som helhet
Säkerställa effektiv resurshantering samt följa upp konsulter i pågående uppdrag
Driva strategiskt arbete som målstyrning, planering, uppföljning och teknikutveckling
Bygga och utveckla relationer med branschaktörer och externa intressenter
Stärka samverkan och helhetssyn genom tvärfunktionellt arbete, bland annat i nära dialog med gränsytor som Projektledning Kabel
Du får en central roll i att forma och utveckla en verksamhet i stark tillväxt, där du bygger en framgångsrik organisation och kultur präglad av samarbete, ansvar och mod. Uppdraget omfattar ledning av några av Sveriges mest avancerade kabelprojekt, från installationer till havs till komplexa lösningar i urbana miljöer, samt deltagande i internationella samarbeten inom standardisering och teknikutveckling.
Du rapporterar till sektionschef inom kabelteknik och installation. Genom ditt arbete bidrar du till en robust elförsörjning och ett stärkt totalförsvar.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper: För att trivas i rollen är du en trygg och stabil ledare som motiverar och utvecklar dina medarbetare samt skapar goda förutsättningar för gemensam måluppfyllelse. Du hanterar utmanande och föränderliga situationer konstruktivt och värnar om både arbetsmiljö och medarbetarnas trivsel.
Du har erfarenhet av att leda och coacha i organisationer under förändring och arbetar i linje med https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Utbildning: Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis elektroteknik, energiteknik, maskinteknik, samhällsbyggnad, teknisk fysik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flerårig chefserfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar.
Erfarenhet av att leda och utveckla en teknisk verksamhet.
Erfarenhet av arbete i organisationer inom energibranschen som hanterar stora och/eller tekniskt komplexa projekt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Innehav av B-körkort.
Meriterande
Vidareutbildning och/eller certifieringsprogram inom chef- och ledarskap.
Erfarenhet inom något av för enheten relevanta områden såsom teknisk projektledning, kabeldesign eller installation av högspänningskablar.
Erfarenhet av offshoreverksamhet.
Erfarenheter av verksamhetsutveckling med fokus på teknik och processer.
Erfarenhet av Contract management.
Erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Resor förekommer i denna tjänst, uppskattningsvis 30-40 dagar/år.
Sista ansökningsdag är den 26 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Anders Lundblad, rekryterande chef, 010 475 9994
Caroline Kirschon, rekryterare, 010 350 9249
Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.se
. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden är längre än vanligt.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 35 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10003001