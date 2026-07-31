Vi söker chef arbetsgivarfrågor!
Göteborgs Universitet (GU) / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-31
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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Om ditt uppdrag
Göteborgs universitet är inne i ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete där arbetsgivarfrågorna får en alltmer strategisk betydelse. Som chef för arbetsgivarfrågor har du en central roll i att vidareutveckla universitetets arbetsgivarpolitik och verka för en tydlig och sammanhållen arbetsgivarroll som stödjer verksamhetens mål och kompetensförsörjning.
Uppdraget spänner från långsiktig utveckling till hantering av komplexa arbetsgivar- och arbetsrättsliga frågor. Du arbetar i nära samspel med universitetets ledning, verksamhetsföreträdare och fackliga parter och bidrar genom dialog, kunskap och kvalificerade bedömningar.
Universitetets verksamhetsstöd ses över för att skapa ökad effektivitet, samordning och användarnytta. Här blir du en viktig förändringsledare som bidrar till att utveckla ett mer sammanhållet och verksamhetsnära HR-stöd som skapar värde för utbildning, forskning och universitetets verksamhet.
Du verkar i en komplex och decentraliserad organisation där dialog och nyfikenhet för verksamhetens olika förutsättningar är avgörande för att nå resultat. Rollen kräver att du kan navigera mellan olika perspektiv och driva frågor framåt med verksamhetens bästa i fokus.
Om du motiveras av att utveckla arbetsgivarfrågor och HR ́s bidrag i en komplex och samhällsviktig verksamhet kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla universitetets arbetsgivararbete och arbetsgivarpolitik.
Säkerställa god kvalitet i HR:s leveranser genom ändamålsenliga arbetssätt och effektiv samordning inom universitetet.
Ansvara för universitetets partsrelationer och verka för en väl fungerande samverkan med de fackliga parterna.
Företräda arbetsgivaren i externa nätverk, forum och samarbeten.
Vara chef med verksamhets-, personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för sektionen.
Ansvara för särskilda utvecklingsinitiativ som stärker HR-områdets samlade utveckling
Vem är du?
Vänligen se kravprofilen på vår hemsida.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande uppdrag i en kunskapsintensiv och samhällsviktig verksamhet. Du blir en del av universitetets förhandlingsdelegation, HR-chefens ledningsgrupp och får vara med och forma hur HR-området bidrar till universitetets långsiktiga utveckling – tillsammans med kompetenta medarbetare. Vi erbjuder goda anställningsvillkor och arbetar för en hållbar arbetssituation med möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan. Anställningen är placerad i Göteborg där du arbetar i moderna lokaler på Rosenlundsgatan 8 med närhet till citykärnans puls och lunchutbud.
Anställning
Anställningen är placerad vid Personalenhetens, vars övergripande uppdrag är att stödja universitetets ledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att stärka universitetets attraktivitet och långsiktiga kompetensförsörjning. Enheten består av cirka 40 medarbetare fördelade på fyra sektioner.
Du leder sektionen för arbetsgivarfrågor som idag består av 9 medarbetare med kompetens inom bland annat arbetsrätt, avtal, villkor och förhandling, strategisk kompetensförsörjning, lönebildning, omställning och arbetsrättsliga frågor.
Anställningen är en tillsvidareanställning som sektionschef, med förtroendearbetstid och tillträde snarast. Provanställning kan komma att tillämpas.
Nästa steg
Tillsättningen sker i samarbete med Novare och urval och intervjuer kommer ske efter annonstiden löpt ut. Slutkandidater kommer att genomgå samma moment i rekryteringsprocessen inklusive kompetensbaserade intervjuer, arbetspsykologiska tester och bakgrundskontroll.
Vill du veta mer innan du skickar din ansökan kan du höra av dig till rekryteringskonsult Mitra Frost, Novare, 0736-409239, mailto:mitra.frost@novare.se
eller Jennie Knutsson, HR-chef Göteborgs universitet, 031-tel:0317863756, mailto:jennie.knutsson@gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 23 augusti.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
411 24 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
10016652