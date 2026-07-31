Inspektörer GMP-GDP
Läkemedelsverket / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2026-07-31
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På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.
Vill du använda din kompetens inom kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning eller partihandel med läkemedel, har ett öppet, objektivt förhållningsätt och ett genuint intresse för inspektioner? Har du goda kunskaper om GMP eller GDP? Sök jobb hos oss!
Vår verksamhet
Enheten för inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av kliniska prövningar, tillverkning, distribution och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs huvudsakligen via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi deltar även aktivt i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område. För närvarande arbetar drygt 40 personer på enheten indelade i fem grupper: inspektion GMP/GDP 1 och 2, inspektion GVP/GCP, inspektion sjukvårdsnära tillverkning samt inspektion kansli. Vi söker nu nya kollegor till grupperna inspektion GMP/GDP 1 och 2.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Arbetet som inspektör består till stor del av fältinspektioner av läkemedels- och substanstillverkning, import respektive partihandel.
Som ny inspektör får du en gedigen introduktion till inspektionsarbetet anpassad efter tidigare erfarenhet och efter certifiering kommer du att delta i och leda inspektioner. Med mer erfarenhet från inspektioner kommer nationella inspektioner att varvas med internationella inspektionsuppdrag för bland annat EMA (European Medicines Agency). Som inspektör kommer du att ingå i olika arbetsgrupper och samarbeta med andra verksamheter inom Läkemedelsverket och förväntas bidra i hantering av olika ärenden samt till samsyn och harmonisering vad gäller regelverk och inspektionsverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om regelverk i olika sammanhang samt hantera inkommande frågeställningar ifrån företag, andra myndigheter eller allmänheten. Baserat på tidigare erfarenheter finns olika vägar att utvecklas framåt i en expertroll hos oss. Det finns goda möjligheter att vidareutvecklas i rollen med till exempel deltagande i nationella och internationella arbetsgrupper.Bakgrund
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleexamen och mångårig, gedigen yrkeserfarenhet från kvalitetssäkring av läkemedelstillverkning eller partihandel med läkemedel. Du har goda aktuella kunskaper om GMP och GDP och vi ser gärna att du har god insikt i regelverk gällande kvalitet och godkännande av läkemedel. Du bör till stor del uppfylla de formella kraven för sakkunnig person (QP) enligt HSLF-FS 2021:102. Det är meriterande om du har erfarenhet från kommersiell läkemedelstillverkning, inspektioner/auditering eller om du har arbetat som sakkunnig person (QP eller RP). Det är även meriterande om du har djupare kunskaper inom tillverkning av aktiva substanser, sterila eller biologiska läkemedel. Det dagliga arbetet ställer krav på mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Körkort är ett krav i och med att arbetet medför regelbundna resor.
Dina personliga egenskaper
Du har hög integritet och god analytisk förmåga. Arbetet som inspektör kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt från planering till genomförande och rapportering av inspektioner. Du behöver kunna granska och utvärdera uppgifter från olika system, prioritera och självständigt fatta beslut även under tidspress vid fältinspektioner. Du har ett nyfiket förhållningssätt och är öppen för att ta in ny information. Du är tydlig i din kommunikation med andra såväl internt som externt samt värnar om ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Inspektion av industri och sjukvård
Diarienummer: 2.4.1-2026-051207
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppcheferna Marianne Weisner eller Jenny Bjurström. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Läkemedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.1-2026-051207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Läkemedelsverket
(org.nr 202100-4078), https://www.lakemedelsverket.se/sv
Dag Hammarskjölds väg 42 (visa karta
)
751 03 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Läkemedelsverket Jobbnummer
10016656