Utredare till UKÄ
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2026-07-31
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Tycker du att frågor om utbildning och forskning är viktiga? Vill du arbeta på en modern arbetsplats? Nu förstärker vi vår analysavdelning med utredare till utbildnings- och forskningsgruppen – vill du bli en av oss?
UKÄ bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar högre utbildning, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och bevakar studenternas rättssäkerhet. Vår vision är: Granskning för utveckling – vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som utredare på analysavdelningen arbetar du med uppföljning och analys av högre utbildning och forskning. Nu söker vi en erfaren utredare som har i uppdrag att göra kvalificerade analyser på systemnivå av verksamheten vid universitet och högskolor. Du kommer främst att arbeta med kvantitativa analyser, ofta med grund i registerdata, men även kvalitativa analyser kan förekomma. Uppdragen kan vara initierade av regeringen eller utifrån behov som myndigheten ser. Ditt arbete blir att skapa kunskapsunderlag – genom hela kedjan från idé och genomförande till presentation – som är användbara för våra målgrupper, och därigenom bidra till högskolans utveckling. Delar av analysavdelningens uppdrag genomförs i samarbete med andra avdelningar på myndigheten och andra organisationer. I din roll kan du komma att fungera som projektledare i ett projekt och projektmedarbetare i ett annat.Publiceringsdatum2026-07-31Profil
Krav för tjänsten
akademisk examen (lägst motsvarande kandidatexamen)
minst fem års erfarenhet av utredande analysarbete
erfarenhet av att analysera kvantitativa data
goda kunskaper om det svenska systemet för högre utbildning och forskning
dokumenterad erfarenhet av att skriva rapporter
mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, med förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift i båda språken
Meriterande
erfarenhet av att analysera högre utbildning och forskning
erfarenhet av att planera eller leda verksamhet inom högre utbildning och forskning
erfarenhet från statlig myndighet
erfarenhet från organisation som arbetar med högre utbildning, forskning eller innovation
forskarutbildning.
Dina egenskaper
Du är resultatinriktad, arbetar strukturerat och effektivt och tar ansvar för att uppgifter utförs i tid och med hög kvalitet. Du är en mycket god skribent med analytisk förmåga och erfarenhet av att tolka och argumentera utifrån kvantitativa underlag. Du har förmåga att arbeta framgångsrikt tillsammans med andra mot gemensamma mål. Du är initiativrik och drivande, identifierar kunskapsluckor och kommer med förslag på praktiska lösningar. Du har ett innovativt förhållningssätt, är utvecklingsorienterad och har förmåga och intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om avdelningen
Analysavdelningen leds av en avdelningschef och består av cirka 30 medarbetare fördelade på tre grupper med olika inriktning: statistik, kompetensförsörjning, samt högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen inom den svenska högskolan samt högskolans roll för kompetensförsörjningen. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på högskoleområdet och för att granska lärosätenas resursutnyttjande. Utredare på avdelningen deltar både i myndighetsövergripande projekt och i projekt med andra myndigheter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett intressant och utvecklande arbete i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag. UKÄ är en arbetsplats med drygt 110 anställda. Vi månar om våra medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder bl.a. flexibla arbetstider, goda möjligheter till distansarbete och friskvårdsförmåner. Vi arbetar för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och delaktighet samt ha lika möjligheter att utvecklas. Vi bedriver vår verksamhet i moderna lokaler intill Gullmarsplan.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övrig information
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringen.
För mer information och ansökan
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Johan Gribbe, chef för utbildnings- och forskningsgruppen. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Martin Bergman (Saco-S) eller Amanda Hansson (ST). Samtliga nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast torsdagen den 20 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitetskanslersämbetet
(org.nr 202100-6495)
120 30 STOCKHOLM Jobbnummer
10016659