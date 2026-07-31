Utvecklingsstrateg med fokus på tillsyn och kvalitet
Helsingborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Helsingborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Helsingborg
2026-07-31
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Tillsammans med andra gör vi det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att bo och verka i. Vi når dit genom samspel och innovation.
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser – och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
Vi är cirka 400 kollegor på förvaltningen, och vår roll är att ge invånare de rätta verktygen så att de kan ta ansvar för sin egen utveckling och försörjning. Dessutom samordnar vi stadens arbete med migrations- och etableringsfrågor.
Vuxenutbildningen är ett verksamhetsområde inom arbetsmarknadsförvaltningen med uppdrag att erbjuda utbildning till vuxna inom grundläggande nivå, gymnasial nivå, anpassad nivå, SFI samt yrkesutbildning samt lärlingsutbildning. Vi möter cirka 8 000 elever varje år, och majoriteten av våra elever studerar hos externa anordnare som utför utbildning på uppdrag av kommunen. Inom vår delregionala samverkan Familjen Helsingborg är vi skåneledande i vårt gemensamma yrkesutbildningsutbud. Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Vi har som huvudman ett omfattande ansvar för att säkerställa hög kvalitet, rättssäkerhet och likvärdighet i all verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller hos externa anordnare. Värdet på vår upphandlade verksamhet uppgår årligen till över 100 miljoner kronor, och ställer höga krav på en systematisk och proaktiv tillsyn med strävan att alltid bli bättre.
Vi vill nu ta nästa steg i vårt arbete med tillsyn och systematiskt kvalitetsarbete gentemot externa utbildningsanordnare. Med det nationella kvalitetssystemet som utgångspunkt vill vi stärka och vidareutveckla vårt kvalitetsarbete. Som utvecklingsstrateg får du en central roll i att driva och stödja denna utveckling.
Du ansvarar även för att samordna den systematiska kvalitetsuppföljningen i hela verksamheten, och är ett proaktivt stöd till ledningen och verksamhetens medarbetare i olika processer:
Att systematiskt planera, följa upp och utveckla vuxenutbildningens verksamhet för att säkerställa hög kvalitet.
Att vara en central del i arbetet med uppföljning hos externa anordnare genom att utveckla metoder för samt genomföra kvalitetsdialoger, elevenkäter, platsbesök och analys av självvärderingar.
Säkerställa att utbildningens innehåll och genomförande, såsom betygssättning, individanpassning och APL, håller hög kvalitet.
Hantera frågor kring rättssäkerhet och elevinflytande, inklusive synpunkter och klagomål.
Inhämta, bearbeta och analysera statistiskt underlag, samt genomföra flödes-, process-, resultat- och effektanalyser.
Samverka nära med interna stabsfunktioner inom avtal, ekonomi och kvalitet.
Delta i processer kopplat till upphandling av utbildning Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant.
För att lyckas i ditt uppdrag ser vi att du har god förmåga och erfarenhet av att:
Se till helheten och samverka utifrån en god systemkompetens
Förmåga att inhämta, analysera och omsätta information till kunskap som driver utveckling och bidrar till verksamhetens långsiktiga utveckling
Kommunicera tydligt och tillgängligt, både muntligt och skriftligt
Driva processer framåt, samordna samt skapa engagemang och delaktighet
Skapa tydlig och systematisk struktur utifrån syfte
Arbeta med kvantitativ och kvalitativ analys
Dessutom krävs:
3-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom uppföljning, styrning eller kvalitetsarbete inom utbildningsväsen.
Erfarenhet av att arbeta inom vuxenutbildning och förståelse för de särskilda utmaningar och processer som verksamheten innebär.
Meriterande:
Erfarenhet av tillsyn och kvalitetsarbete, inklusive uppföljning av externa aktörer.
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, där beslut och processer påverkas av politiska prioriteringar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, abetsprov kan förekomma som en del av rekryteringsprocessen.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Rektor/enhetschef
Annika Andersson annika.andersson4@helsingborg.se +46732311384 Jobbnummer
10016654