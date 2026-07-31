Enhetschef till särskilt boende Häradsgården
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2026-07-31
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Vill du leda en verksamhet där ditt ledarskap gör verklig skillnad?
Som enhetschef på Häradsgården får du möjlighet att utveckla en välfungerande verksamhet tillsammans med engagerade medarbetare och ett erfaret chefsteam. Ditt viktigaste uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för andra att lyckas – så att våra äldre får en trygg, personcentrerad omsorg av hög kvalitet.
Hos oss leder du genom tillit, tydlighet och samarbete. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar, nära stöd och stora möjligheter att påverka.Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun består av cirka 300 medarbetare och ett tiotal enhetschefer. Tillsammans ansvarar vi för stöd, service och omvårdnad enligt SoL, LSS och HSL.
Vi arbetar nära varandra och tror på ett ledarskap som bygger på tillit, samarbete och gemensamt ansvar. Som chef hos oss blir du en viktig del av ett erfaret ledningsteam där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och tillsammans utvecklar hela verksamheten.
Om Häradsgården
Häradsgården är ett särskilt boende i Vagnhärad med omkring 40 engagerade undersköterskor och vårdbiträden samt en samordnare. Verksamheten präglas av hög kompetens – cirka 80 procent av medarbetarna är utbildade undersköterskor.
Nuvarande enhetschef går vidare till ett nytt uppdrag inom organisationen, vilket ger dig möjlighet att ta över en stabil verksamhet och fortsätta utveckla den tillsammans med medarbetarna.
DITT UPPDRAG
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet.
Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att ge de boende en omsorg av hög kvalitet. Du arbetar systematiskt med kvalitetsutveckling utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och verksamhetens mål.
Ledarskapet är kärnan i uppdraget. Du är närvarande i verksamheten, skapar tydlighet och bygger en kultur där ansvar, delaktighet och utveckling går hand i hand.
Du samverkar nära med andra professioner och verksamheter inom kommunen och har alltid den enskildes bästa i fokus.
Du rapporterar till vård- och omsorgschefen och ingår i ett erfaret chefsteam där vi tillsammans tar ansvar för utvecklingen av hela vård- och omsorgskontoret. Du har också ett nära stöd från HR, ekonomi, kommunikation och övriga stödfunktioner.
VEM SÖKER VI?
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
flerårig erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet
erfarenhet från kommunal vård och omsorg är meriterande
erfarenhet från särskilt boende för äldre är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur, riktning och engagemang. Du bygger förtroendefulla relationer och tror på dialog som det viktigaste verktyget i ditt ledarskap. Du har förmåga att fatta beslut när det behövs och hanterar även svåra samtal med respekt och tydlighet.
Du ser arbetsmiljön som en framgångsfaktor och vet att goda resultat skapas genom delaktiga och engagerade medarbetare. Du tar tillvara den kompetens som finns i verksamheten och skapar förutsättningar för människor att utvecklas tillsammans.
Du har också ett helhetsperspektiv och bidrar aktivt till utvecklingen av hela vård- och omsorgskontoret. Du ser värdet av samarbete, gemensamma arbetssätt och ett klokt användande av våra resurser.
VI ERBJUDER
Trosa är en liten kommun med stora ambitioner. Hos oss får du ett utvecklande chefsuppdrag med stort mandat, korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka. Vi erbjuder en organisation där samarbete, utveckling och tillit står i centrum och där du har ett starkt stöd i ditt uppdrag. Hos oss får du bland annat:
stöd från HR, ekonomi, kommunikation och IT
ett erfaret chefsteam med regelbundna chefsträffar
introduktionsprogram för nya chefer och medarbetare
friskvårdsbidrag och en mängd olika friskvårdsaktiviteter via Sunt Liv
förmånliga semestervillkor
förstärkt tjänstepension
goda pendlingsmöjligheter
REGISTERUTDRAG
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgskontoret i Trosa kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister. Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/.
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa Kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/
619 80 TROSA Arbetsplats
Trosa kommun Kontakt
Vård- och omsorgschef
Fredrik Yllman (Nås från 10 augusti) fredrik.yllman@trosa.se +4615652115 Jobbnummer
10016655