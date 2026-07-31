Helikopterflottiljen söker arkivarie
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2026-07-31
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Helikopterflottiljen söker en arkivarie med placering i Linköping på Malmen flygplats. Vi söker en medarbetare med god initiativförmåga som vill vara med och utveckla vår avdelning inför framtiden. Här får du chansen att utvecklas inom området i en spännande och pragmatisk miljö!
Om avdelningen
Stabsektionen är en del av Helikopterflottiljens stab med uppgift att stödja Försvarsmakten i myndighetsutövningen med en kontinuerlig dokument- och ärendehantering genom att redovisa, ta hand om och tillgängliggöra allmänna handlingar idag, imorgon och över tid. Försvarsmaktens dokumenthantering omfattar all hantering av handlingar oavsett format och sekretessgrad längs hela beredskapsstegen fred-kris-krig, nationellt som internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som akrivarie kommer du arbeta med att ordna och förteckna arkiv, genomföra bevarande- och gallringsutredningar samt utbilda i dokumenthantering. Du kommer också hantera förfrågningar från allmänheten och ge stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor samt hantera övriga arbetsuppgifter som förekommer inom avdelningen. Registrering och distribuering av inkommande och utgående handlingar ingår även i arbetsuppgifterna i mindre omfattning. Du förväntas delta i de projekt och utvecklingsarbeten samt den övningsverksamhet som bedrivs inom Försvarsmakten.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning i arkivverksamhet
Mycket god datorvana
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i dokument- och ärendehanteringssystem och hantering av elektroniska handlingar
B-körkort
Meriterande
Kunskap om offentlig förvaltning, med fördel Försvarsmakten
Erfarenhet av utredande arbete inom dokumenthanteringsområdet
Registratorkunskap
Erfarenhet av arbete på statlig expedition
Erfarenhet av arbete med säkerhetsskyddsklassad information
Utbildning inom informationssäkerhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker om ordning och reda, har ett strukturerat arbetssätt tillsammans med en positiv attityd och ett högt säkerhetstänk. Du har förmåga att arbeta organiserat även under tidspressade situationer samtidigt som du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt. Du har ett öppet sinnelag, är kommunikativ och serviceinriktad som person och gillar att utforska nya lösningar. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till en bra stämning i arbetslaget.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att Försvarsmaktens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid.
Arbetsort: Linköping (arbetsuppgifter som under kortare tid bedrivs på annan ort såväl som kvälls- och helgarbete förekommer i arbetet).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen lämnas av Mikael Nilsson.
Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Jacqueline Thelander.
Både nås via växel telefonnummer 010-828 300.
Fackliga företrädare
OFR/O Mats Häggström
SACO Suzanne Ericsson
SEKO Urban Hellqvist
OFR/S Christoffer Willers
Samtliga nås via växel telefonnummer 010-828 300.
Sista ansökningsdag är 2026-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Malmslätt (visa karta
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581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016668