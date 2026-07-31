Junior Java Systemutvecklare till Sundsvall
Centrala Studiestödsnämnden / Datajobb / Sundsvall Visa alla datajobb i Sundsvall
2026-07-31
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Vad gör CSN?Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/vad-erbjuder-vi.html.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Är du redo att ta nästa steg i samhällsnyttig IT? På IT avdelningen bygger vi digitala tjänster som gör skillnad – här pågår spännande utveckling kopplad till flera stora uppdrag. Vi arbetar med distribuerad mikrotjänstarkitektur, containerplattformar och Java, i en miljö där både egenutvecklade och standardsystem möts.Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din nyfikenhet. Hos oss får du arbeta i ett tvärfunktionellt team som samarbetar tätt och använder agila arbetssätt. Vi är en IT avdelning som gillar att lösa problem och utvecklas tillsammans.
Vill du få en stark start på din karriär som systemutvecklare och samtidigt bidra till samhällsviktiga tjänster?
Vi söker nu fyra nyexaminerade systemutvecklare som tillsammans kommer att bilda ett team med uppdrag att modernisera och vidareutveckla applikationer till vår tekniska målplattform. Teamet kommer att ledas av erfarna utvecklare som stöttar er i det dagliga arbetet och hjälper er att utvecklas inom både teknik och arbetssätt. Det här är en unik möjlighet för dig som vill omsätta dina kunskaper i praktiken, lära dig moderna utvecklingsmetoder och bygga en bred teknisk kompetens inom Java, mikrotjänster och containerplattformar.
Ni kommer att arbeta med att modernisera ett antal Java-baserade mikrotjänster och flytta dem till vår containerplattform OpenShift. Arbetet ger dig praktisk erfarenhet av hela utvecklingskedjan – från kod och test till paketering, deployment och drift. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor och få möjlighet att successivt bygga upp kompetens inom vår teknikplattform och våra arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som junior systemutvecklare kommer du bland annat att:
utveckla och anpassa Java-baserade applikationer
arbeta med containerisering och deployment till OpenShift
delta i testning, felsökning och kvalitetssäkring
arbeta med versionshantering och CI/CD-flöden
samarbeta med utvecklare, arkitekter och andra tekniska specialister
bidra till att förbättra arbetssätt, automation och utvecklingsprocesser
Du har:
nyligen avslutat eller är på väg att avsluta en eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, datateknik eller motsvarande område
erfarenhet av arbete i Linux-miljö
grundläggande kunskaper i programmering, exempelvis Java eller liknande språk
grundläggande förståelse för versionshantering, exempelvis Git
en övergripande förståelse för hur mjukvara byggs, testas och deployeras
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av CI/CD-verktyg, exempelvis Jenkins
kännedom om containerteknik såsom Docker, Kubernetes eller OpenShift
erfarenhet av artefakthantering, exempelvis Nexus
grundläggande kunskaper inom databaser såsom PostgreSQL eller DB2
Vi söker dig som är initiativtagande, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar, driver arbetet framåt och har ett professionellt och tillmötesgående bemötande. Du trivs med att samarbeta, är lyhörd i kontakten med andra och bidrar till att hitta lösningar och nå gemensamma mål. Samtidigt är du nyfiken och har ett genuint intresse för teknik. Är du en person som har viljan att lära dig nya arbetsuppgifter och vill växa med uppgiften är det troligen rätt person för jobbet.
Tjänsten har placeringsort Sundsvall vilket kräver närvaro på kontoret i Sundsvall.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09
Önskat startdatum
Enligt överenskommelseTillträde
Enligt överenskommelse
Placeringsort
Sundsvall
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpasLönesättningen på CSN sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T och är individuell samt differentierad.
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2026:56Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar. Läs mer om https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_296a526d193411eeab6682.https://www.csn.se/om-csn/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html#svid10_73b0abcf192b0c79332293.Vi
undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819)
852 33 SUNDSVALL Arbetsplats
CSN Jobbnummer
10016658