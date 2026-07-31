Verksamhetschef till Hälsa och Rehab
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2026-07-31
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och är intresserad av att, tillsammans med dina medarbetare, ta tillvara möjligheter för att utveckla framtidens Hälsa- och Rehab i Västmanland? Då kanske det är dig vi söker.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för Hälsa och Rehab ansvarar du för verksamhet, medarbetare och ekonomi. I rollen som chef leder och utvecklar du verksamheten utifrån de mål, processer och ekonomiska ramar som ges tillsammans med din ledningsgrupp med enhetschefer, controller och HR nära konsult. Inom dessa ramar har du som chef frihet och ansvar att arbeta för att utveckla en effektiv, kvalitativ och attraktiv verksamhet med en hållbar och stimulerande arbetsmiljö för medarbetarna. Ett tydligt, kommunikativt och närvarande ledarskap är viktigt för att skapa samling och genomförandekraft i organisationen.
Som chef företräder du Region Västmanland och din verksamhet både internt och externt vilket innebär att du arbetar efter och förmedlar de perspektiv och ställningstagande som arbetsgivaren har. Du arbetar i nära samarbete med andra chefer och medarbetare. Hälsa och Rehab är organiserat under Område Psykiatri, Medicin och Närsjukvård och som verksamhetschef ingår du även i områdets ledningsgrupp.
Om arbetsplatsen
Hälsa och Rehab är en verksamhet som arbetar såväl mot öppenvård som mot primärvårdsnivå och specialistvårdsnivå. Verksamheten leds av verksamhetschef samt 5 enhetschefer.
Vi är ca 80 engagerade medarbetare fördelade på 6 enheter vilka består av primärvårdens dietister, arbetsterapeuter samt föräldra- och barnhälsovårdspsykologer. I vår verksamhet ingår också mottagning för tidiga insatser, Hälsocenter Västmanland och logopedmottagningen. Vi är lokaliserade på olika platser i Västerås och i länet.
Vår verksamhet ligger i framkant när det gäller digitala vårdmöten både individuellt och i grupp. Vi har, vid 2 tillfällen, fått arbetsmiljöpris.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/intranat/stod-och-service/chef/chefs--och-ledarskap/
ett strukturerat introduktionsprogram
möjlighet till en plats i handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
anställningsförmåner, läs mer om våra förmåner här: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspxKvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk hälso- och sjukvårdsutbildning alternativt annan utbildning/erfarenhet som vi bedömer som likvärdig. Utbildning inom utvecklande ledarskap eller annan ledarskapsutbildning samt utbildning och kunskap inom arbetsmiljö är meriterande. Vi ser att du behöver ha flerårig chefserfarenhet med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av att leda utvecklings- och förbättringsarbete. Meriterande är också kunskap inom ledarskap, systematiskt arbetsmiljöarbete, grundläggande ekonomi och budget samt grundläggande arbetsrätt. Vårt arbete styrs av dokument som många gånger är på svenska och du behöver därför ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Inom Region Västmanland vill vi se ett ledarskap som är utvecklande, närvarande och coachande och som innebär att stödja och tillvarata medarbetarens kunskap och kompetens, möjliggöra medarbetarnas ansvarstagande, lärande och delaktighet.
Vi söker dig om är en trygg, stabil person som har en god förmåga att samarbeta med andra såväl internt som externt. Tydlig kommunikation, omtanke, lyhördhet och förmåga att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt är delar som utmärker dig som ledare. För dig är det viktigt att se till helheten och uppnå resultat och du är drivande till utveckling som förbättrar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du har ett genuint intresse för och vilja att leda andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, VästeråsSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 16 augusti 2026.
Intervjuer är planerade till den 31 augusti 2026 på plats i Regionhuset i Västerås.
Om du går vidare i processen är fackliga intervjuer planerade till den 3 september.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Områdeschef Psykiatri, Medicin, Närsjukvård
Milena Sundstedt milena.sundstedt@regionvastmanland.se +4621173704 Jobbnummer
10016664