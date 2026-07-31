Försvarsmakten söker sektionschef
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Försvarsmaktens uppdrag: Vi försvarar Sverige, våra allierade och vår frihet att leva som vi själva väljer. Vår värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi söker en sektionschef som vill var med och bidra i vår tillväxtresa!
Försvarsmakten är just nu under stark tillväxt där du som sektionschef kommer vara en viktig del i vårt utvecklings- och förbättringsarbete inom IT-utveckling, drift och förvaltning. Tillsammans med dina medarbetare är du en viktig faktor för att stärka Försvarsmakten, Sverige och våra allierades förmågor.
För att trivas och prestera väl i rollen ser vi att du är en person med stort lösningsfokus, stark handlingskraft, eget driv och god analytisk förmåga med blick för helheter och konsekvenser.
Du är trygg med att genomföra och leda en verksamhet i förändring och tillväxt.
I din roll som sektionschef kommer du ha budget-, personal-, arbetsmiljö- och produktionsansvar. Du kommer att arbeta aktivt med personal och utvecklingsfrågor. Eftersom Försvarsmakten är under stark tillväxt kommer du lägga stort fokus på att rekrytera och utveckla personal i verksamheten.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning med inriktning IT/ekonomi/beteendevetenskap eller motsvarande erfarenhet som bedöms som likvärdig
Erfarenhet av arbete i ledande befattning inom IT-verksamhet med personalansvar
Mycket god kommunikationsförmåga, erfarenhet att förmedla information i tal och skrift på ett effektivt och tydligt sätt
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av produktionsansvar
Arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten, annan myndighet eller större organisation
Tidigare erfarenhet av arbete som kräver hög säkerhetsmedvetenhet
Erfarenhet av att leda seniora och kvalificerade medarbetare
Kunskaper och förståelse för agila arbetssätt
Vana att följa ramverk och avtalDina personliga egenskaper
Som person är du öppen och prestigelös, beredd att ta konstruktiva diskussioner och genuint intresserad av att få dina medarbetare att nå sin fulla potential genom ett coachande ledarskap. Du arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och utvecklar verksamhetens resultat mot såväl sektionens som avdelningens uppsatta mål.
Du bidrar till ett positivt arbetsklimat, vidare har du lätt att se hlheten och kan snabbt växla mellan olika perspektiv. Du har god analytisk förmåga, kan prioritera och snabbt fatta beslut för att hantera plötsligt förändrade prioriteringar och arbetsuppgifter. Viktigt är att du har ett högt säkerhetsmedvetande.Övrig information
Tjänsten är en civil tillsvidare anställning med placeringsort Stockholm. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte tidigare varit anställd i Försvarsmakten. Resor och tjänsteresor förekommer i tjänsten. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-23. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev. För att veta mer om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Stina Melin på mailto:stina.melin@mil.se
Det här är en chefstjänst och förutsätter ett gott ledarskap i samklang med Försvarsmaktens värdegrund, därför fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och erfarenheter kopplat till Försvarsmaktens ledarkriterier.
Helhetssyn och problemlösning
Resultatorientering
Stabilitet och mod
Påverkan
Kommunikation
Samarbete
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016667