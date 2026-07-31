Statsinspektör för Kontroll av Livsmedelsföretag - Uppsala/Stockholm
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2026-07-31
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Är du intresserad av ett spännande uppdrag där du verkar för att upptäcka och avvärja risker i livsmedelsproduktionen? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen i rollen som statsinspektör på Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket
Intresset för frågor om mat och dricksvatten är idag stort och något som berör oss alla. På Livsmedelsverket bidrar vi till att maten och dricksvattnet är säkert för Sveriges konsumenter, till att ingen blir lurad om vad maten innehåller och till en hållbar livsmedelskonsumtion. Livsmedelsverket är med och bygger Sveriges civila försvar och har en nyckelroll för en robust livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
Ett samhällsviktigt uppdrag
Som statsinspektör på Livsmedelsverket bidrar du till en säker livsmedelsproduktion – för konsumenternas hälsa och möjlighet att göra medvetna val. Du har ett självständigt arbete, men inför svåra beslut och situationer finns dina kunniga kollegor bara ett samtal bort. Här blir du del av ett team där vi hjälps åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Det är tillsammans vi gör skillnad!
I arbetet ansvarar du för att utföra kontroll på olika typer av livsmedelsanläggningar. Som myndighetsperson har du ett viktigt uppdrag gentemot företagaren. Du har en kontrollfunktion, men ska också agera stöd och underlätta för företagaren att göra rätt.
Team MittNord
Som en del i team MittNord kontrollerar du framför allt tillverkningen av animaliska livsmedel, såsom charktillverkning, mejerier, äggpackerier och fiskanläggningar, men även anläggningar som tillverkar vin- och sprit och mat som serveras på flyg och tåg. Teamets geografiska område omfattar Småland, Öland, Gotland, Östergötland, Sörmland, Västmanland, Uppland och hela området norr därom.
Du kommer att tillhöra Enheten för livsmedelskontroll i norra Sverige med placeringsort i Uppsala eller Stockholm. Du kommer främst arbeta med kontroll inom Stockholm/Uppsala med omnejd men det ingår resor i samband med kontrolluppdrag i tjänsten. Det kan bli aktuellt med arbete på annan ort inom enheten.
Livsmedelsverket jobbar aktivt för ett hållbart medarbetarskap och har många personalförmåner; friskvård och fler antal semesterdagar är några av dessa.
Dina kompetenser
Vi söker dig som har en naturvetenskaplig högskoleutbildning, till exempel miljö- och hälsoskydd, agronom, veterinär eller annan likvärdig utbildning.
Du ska ha goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, och kunna förstå och göra dig förstådd på engelska, i både tal och skrift. God administrativ förmåga värderas också högt för denna tjänst. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har tidigare aktuell erfarenhet av livsmedelskontroll, t.ex. inom kommunal verksamhet, eller arbete inom livsmedelsindustrin.
Som person behöver du vara flexibel, självgående, effektiv och kunna ta egna välgrundade beslut och initiativ. Du har hög personlig mognad med förmåga att reflektera kring dina egna styrkor och utvecklingsområden samt kan se och bidra till helheten. Du vågar fatta de beslut som krävs i samråd med dina kollegor och chef. Du har god samarbetsförmåga och hjälper prestigelöst till där det krävs. Du håller dig uppdaterad om det senaste inom ditt kunskapsområde och delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet. Samtidigt är du öppen för att lära av andra. Det är tillsammans med dina kollegor du lyckas och utvecklas.
Samtal i mötet med företagare och i kontakt med andra intressenter är också en del av arbetet, vilket kräver att du är tydlig, professionell och lyhörd i din kommunikation, samtidigt som du är trygg i myndighetsrollen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att kontakta oss
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande tf. teamchef Cecilia Wahlström (tillgänglig v.33-34). Representant för Saco-S är Chong Lama Sherpa och för ST Tomas Edvardsson. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-23. Ansök via platsannonsen på https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/,
märk ansökan med diarienummer 2026/02461.
Mer om anställningen
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för Livsmedelskontroll/Enheten för livsmedelskontroll i norra Sverige
Placeringsort: Uppsala eller Stockholm
Krigsplacering: All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten
Inför intervju
Betyg/intyg samt ID-handling som styrker din ansökan tas med vid eventuell intervju. Vi kommer även att efterfråga referenser.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10016653