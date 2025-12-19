VFU-handläggare
2025-12-19
Anställningsinformation
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, ca 1 år
Anställningsperiod/tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 6 januari 2026
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/avdelning: Verksamhetsstödet, vid avdelning Utbildningsstöd
Som handläggare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ansvarar du för ett eller flera program, men du samarbetar också över programgränserna. I din roll fungerar du som en samordnande länk mellan lärosätets organisation och regelverk, studenternas perspektiv och de förutsättningar som finns inom VFU-verksamheterna för placeringar. Du administrerar studenternas VFU-placeringar i nära samarbete med samordnare i olika verksamheter, exempelvis kommuner och regioner.
Tillsammans med lärare och studievägledare informerar du studenter om VFU och de regelverk som gäller för dessa kurser. Du samverkar internt med avdelningschefer, samordnare och studievägledare samt externt kring studentfrågor inom utbildningsdelen. Utöver detta hanterar du övriga administrativa uppgifter kopplade till VFU, såsom ersättningar till huvudmän, och du deltar i utvecklingen av ett nytt digitalt VFU-system. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har akademisk examen i område arbetsgivaren anser relevant för anställningen
• har tidigare erfarenhet av arbete med verksamhetsförlagt utbildning
• van att arbeta i olika IT-system, har goda kunskaper i Office-paketet och är intresserad av digital utveckling
• kommunicerar flytande i engelska och svenska, såväl skriftligt som muntligt
Följande är meriterande för tjänsten:
• erfarenhet av handläggning vid myndighet
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Du som söker har förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete. Du har känsla för logistik och kan tänka i flera led för att skapa effektiva lösningar. Du samarbetar väl både internt och externt och är trygg i muntlig framställning inför större grupper. Vidare är du ansvarstagande, noggrann och flexibel samt kan hantera de arbetstoppar som uppstår med jämna mellanrum. Som person stimuleras du av att arbeta i team, samverka och skapa många kontakter, både inom och utanför organisationen.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.
