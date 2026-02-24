Veterinär sökes
2026-02-24
, Essunga
, Vara
, Vänersborg
, Trollhättan
Veterinär sökes till Grästorps Veterinärklinik
Vill du arbeta på en modern smådjursklinik där kvalitet, struktur och arbetsglädje står i centrum - utan jour, kvällar eller helger?
Nu söker vi en trygg och engagerad veterinär som vill bli en del av vårt växande team.
Tjänsten
Vi söker dig som antingen:
Har intresse för mjukdelskirurgi och/eller odontologi,
Vill arbeta på polikliniken med bokade patienter, akutfall och medicinska utredningar,
Eller önskar en kombination av kirurgi och poliklinik och akut.
Hos oss får du en varierad, stimulerande och utvecklande arbetsvardag där du arbetar nära din egen sköterska och har ett hållbart schema - vardagar 08.00-17.00.
Meriterande är om du har specialistkompetens steg 1 i hundens och kattens sjukdomar.
Grästorps Veterinärklinik öppnade i november 2020 och är idag en etablerad och uppskattad smådjursklinik.
800 kvm ljusa, välplanerade lokaler
Rymliga undersökningsrum
Nytt avancerat ultraljud från Canon
Fullutrustad operations- och tandavdelning
Digital röntgen
Välutrustat laboratorium
Rehabavdelning med vattentrask
Vi arbetar huvudsakligen med hund och katt, med enstaka kanin och marsvin.
Kliniken är mycket uppskattad av djurägare och tar regelbundet emot remisser från närliggande kliniker.
Vi erbjuder
Individuell lönesättning och attraktiva förmåner
Möjlighet att arbeta 4 dagar/vecka med bibehållen heltidslön
Möjlighet till vidareutbildning inom dina intresseområden
En arbetsplats där noggrannhet och vårdkvalitet går före stress
Ett engagerat och varmt team
En kultur där kommunikation, återhämtning och arbetsglädje är självklarheter
Här får du utrymme att utvecklas i din egen takt - oavsett om du vill bredda din kompetens eller fördjupa dig inom ett specialområde.
Vi söker dig som
Har svensk veterinärlegitimation
Behärskar svenska i tal och skrift
Vill ge varje patient den tid och omsorg den behöver
Trivs i team och bidrar med professionalism och trygghet
Är lyhörd och respektfull i mötet med både djur och djurägarePubliceringsdatum2026-02-24Så ansöker du
Vi rekryterar löpande - skicka din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten inleds med provanställning.
För frågor och ansökan, kontakta:
Nathalie Niklasson nathalie@grastorpveterinarklinik.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
E-post: nathalie@grastorpveterinarklinik.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Veterinärklinik & Rehab AB
(org.nr 559266-1119), http://www.grastorpveterinarklinik.com
Plogvägen 10 (visa karta
)
467 30 GRÄSTORP Jobbnummer
9761749