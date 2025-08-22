Veterinär
2025-08-22
Kom och jobba med oss!
Hemlingby Djurklinik i Gävle söker dig som har några års erfarenhet som klinikveterinär, är social, engagerad och strävar efter att ständigt bli bättre. Som person är du noggrann, kompetent och ansvarstagande och sätter våra patienter och djurägare i centrum.
Vi har operationsrum med gasnarkos, digital röntgen, eget lab, ultraljud, samt en tandavdelning med digitaltandröntgen och tandenhet.
Vi är en privatägd smådjursklinik med stort personligt engagemang i patienter, djurägare och vår personal.
Kliniken har öppet på vardagar mellan 8-17.
Tillträde och tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.

Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: admin@hemlingbydjurklinik.se
Detta är ett heltidsjobb.

Hemlingby Djurklinik AB
Kryddstigen 18 D
802 92 GÄVLE
