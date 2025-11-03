Verkstadstekniker, Västra Frölunda
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Mölndal Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Mölndal
2025-11-03
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Verkstadstekniker till John Crane i Västra Frölunda
Som verkstadstekniker på John Crane jobbar du på serviceavdelningen främst med renoveringar av mekaniska tätningar för processindustrin.
Om rollen
• För att passa i den här rollen behöver du vara praktiskt lagd med ett stort tekniskt intresse och vara kvalitets- och säkerhetsmedveten.
• Du kommer ansvara för hela renoveringsprocessen från mottagning, demontering, rengöring, inspektion och analys till montering, rapportskrivning, testning och leverans.
• Grundläggande manuell bearbetning och läppning, polering och rengöring av komponenter ingår.
• Vid behov får du utföra felorsaksanalyser av inkomna serviceärenden och föreslå bästa lösningen för kunden i samråd med våra supportingenjörer.
• Du kommer göra förebyggande underhåll på våra verkstadsmaskiner.
• I arbetsuppgifterna ingår även viss lagerhantering av in- och utgående varor och beställningar.
• Du kommer vara med och ta fram nya arbetssätt och instruktioner för verkstan och lagret.
• Inom John Crane är det starkt fokus på ständiga förbättringar, så erfarenhet av kvalitetsarbete som 5S är meriterande. John Crane har även högt ställda krav på att standarder inom hälsa och säkerhet följs.
• Majoriteten av arbetet sker på plats i verkstan i Västra Frölunda, men servicebesök hos kund kan förekomma.
Utbildning och erfarenheter
• Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av praktiskt servicearbete, gärna från processindustrin, eller från service av mekaniska tätningar, pumpar, ventiler eller liknande.
• Vi ser gärna att du har en praktisk/verkstadsteknisk utbildning och erfarenhet från arbete i en mekanisk verkstad eller från service och underhåll.
• Du behöver kunna läsa och förstå tekniska ritningar.
• Erfarenhet av arbete på fabrik inom papper & massa, olja & gas, petrokemisk industri eller gruvmiljö är meriterande, liksom arbete inom sjöfart.
• Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i team, och kunna ansvara för planeringen av inkommande arbete till verkstan så att kunderna får sina leveranser i tid.
• Du behöver behärska svenska och engelska i tal och skrift och körkort är ett krav.
• Kunskap om affärssystem är meriterande, på John Crane använder vi SAP.
Vad vi erbjuder
• Ett självständigt arbete hos en leverantör i världsklass.
• En trygg heltidsanställning med 37,5 h arbetsvecka, dagtid, med flextid.
• Förmåner som bonussystem, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag etc.
• John Crane hyllar mångfald och vi är måna om att skapa en inkluderande miljö för alla anställda.
Ansökan: Skicka in din ansökan i PDF-format via http://www.adecco.se
så snart som möjligt. Rekryteringen sker löpande, sista ansökningsdag 2025-11-16. Vi ser fram emot att höra från dig!
Har du frågor eller funderingar tag kontakt med Adecco, Senior Rekryteringskonsult Stefan Wangdell 076-138 4817 eller stefan.wangdell@adecco.se
Om John Crane
John Crane designar, tillverkar och utför service på mekaniska tätningar, axelkopplingar, filtersystem och tillhörande produkter till processindustrier inom papper & massa, kemisk industri, läkemedelsindustri och energiföretag, olja & gas, gruvor och allmän industri. John Crane Sverige har sitt huvudsäte i Göteborg och här jobbar 10 personer. Vid huvudkontoret finns försäljningsavdelning, teknisk supportavdelning, orderhantering, service, utbildnings- och renoveringsverksamhet samt lager. John Crane är ett globalt företag som funnits på marknaden i mer än 100 år. Idag har John Crane 6 000 anställda i 50 länder. Läs mer på http://www.johncrane.se. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Stefan Wangdell +46761384817 Jobbnummer
9584713