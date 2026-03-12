Verkstadsmontör
2026-03-12
Är du en praktiskt person och trivs med att arbeta i en produktionsmiljö? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Vi söker kvalitetsmedvetna montörer till vår sammarbetspartner strax utanför Göteborg. Arbetet är förlagt i en verkstadsmiljö och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att montera och serva olika typer av produkter. Det kan handla om produkter i plåt, plast, trä med mera. Utöver montaget kan det även förekomma kvalitetskontroller och packning av färdiga produkter. Arbetet kan variera mellan manuell och automatisk montering.
Start: Omgående
Ort: Öster om Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid
Start: Omgående

Ort: Öster om Göteborg

Omfattning: Heltid, dagtid

Anställningsform: Initialt är det ett konsultuppdrag, men för rätt person kan det leda till fast anställning. Förutsatt att allting fungerar bra.
Krav:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av montering minst 6 månader.
Meriterande:
• Svetserfarenhet MIG
• Truckkort A+B
• Körkort B och tillgång till bil
För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som arbetar med stor ansvarskänsla och egen drivkraft. Du är arbetsam och trivs med att arbeta i team. Då monteringen till största del sker manuellt är det viktigt att ha ett kvalitetsmässigt tänk för att leverera en felfri slutprodukt. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor, så det är av stor vikt att man är en lagspelare och besitter ett hjälpsamt arbetssätt. Våra samarbetspartners strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga som manliga sökande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: LN Personal AB
LN Personal AB (org.nr 556646-3591), http://www.lnpersonal.se
LN Personal
Kontakt: Julia Thornander julia@lnpersonal.se
