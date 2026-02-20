Verkstadsmekaniker
Randstad AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-02-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren verkstadsmekaniker som trivs med manuellt arbete, frihet under ansvar och möjligheten att bli en viktig del av en liten, sammansvetsad grupp? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Vi på Randstad söker nu, för kunds räkning, en driven och kompetent verkstadsmekaniker för ett spännande och långsiktigt uppdrag hos ett ledande industriföretag i Mölnlycke.
Rollen som verkstadsmekaniker:
I den här rollen får du en viktig funktion i produktionen. Arbetet är självständigt och varierat, med stort fokus på service, underhåll och reparation av pressverktyg. Du kommer att arbeta i en liten grupp där din sociala förmåga och ditt engagemang är av högt värde.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Service, reparation och underhåll av pressverktyg.
Manuellt bearbetningsarbete.
Användning av fräs- och svarvmaskiner.
Strukturering och planering av ditt dagliga arbete.
Eftersom du ges stort förtroende att styra din egen arbetsdag, är det viktigt att du är strukturerad och har en god förmåga att planera och prioritera.
Ansvarsområden
Detta är initialt ett konsultuppdrag via Randstad, med goda möjligheter till förlängning eller direktanställning hos kundföretaget på sikt. Du blir en del av ett företag med högt anseende som värdesätter kvalitet och långsiktighet.
Anställningsform: Heltid
Arbetstider (förmiddag):
Måndag - Torsdag: 06:45 - 14:45
Fredag: 06:45 - 13:30Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gedigen bakgrund som verktygsmakare och söker en långsiktig anställning. Du har tidigare erfarenhet från verkstäder och metallbearbetning.
Vi ser att du har erfarenhet av:
Verktygstillverkning och pressverktyg.
Reparationer, service och underhåll inom området.
Att arbeta mycket manuellt.
Att hantera fräs- och svarvmaskiner.
Som person är du social och trivs med att bidra till en positiv stämning i en mindre grupp. Du är ansvarstagande och motiveras av att se dina verktyg hålla högsta kvalitet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9755933