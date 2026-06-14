Teknisk Inköpsberedare - bryggan mellan teknik, inköp och materialflöden
Academic Work Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
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Som Teknisk Inköpsberedare i Karlskrona blir du länken mellan teknik, inköp och projekt. Du säkerställer korrekt artikeldata, stöttar inköp och bidrar till effektiva materialflöden i en verksamhet med högt tempo och komplexitet.kravPubliceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
I rollen som Teknisk Inköpsberedare arbetar du i gränslandet mellan teknik, inköp och projekt. Du säkerställer att korrekt artikeldata finns i systemen och fungerar som ett tekniskt stöd i hela inköpsflödet – från behov till registrerad och köpbar artikel. I denna roll blir du anställd av Academic Work och ute på uppdrag hos vår kund. Uppdragslängden är initialt i 1 år.
Du erbjuds
En central roll i gränsytan mellan teknik och inköp
Nära samarbete med konstruktörer, projektledare och inköpare
Möjlighet att arbeta med komplexa tekniska materialflöden
En viktig funktion i att säkerställa kvalitet och struktur i artikeldata
En verksamhet med högt tempo och stor påverkan på projektleveranserDina arbetsuppgifter
I denna roll blir du en nyckelspelare i gränssnittet mellan teknik och inköp med fokus på materialflöden, artikeldata och teknisk support till inköpsorganisationen.
Skapa och administrera nya inköpsartiklar i materialkatalogen
Säkerställa att obligatoriska artikelattribut är korrekt registrerade för köpbara artiklar
Skapa inköpsanmodan utifrån behov från system och projekt
Konsolidera inköp för att uppnå kostnadseffektivitet och optimerade flöden
Ge tekniskt stöd till inköpsorganisationen i dialog med leverantörer
Anskaffa material till projekt med långsiktiga leveransbehov
Samarbeta nära projektledare, konstruktörer och materialplanerare
Vi söker dig som
Avancerad erfarenhet av teknisk inköpsberedning eller materialberedning i praktisk och/eller teoretisk miljö
Mycket god förmåga att arbeta med teknisk information och komplex artikeldata
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift i professionella sammanhang
God vana av Microsoft Office och dess verktyg i arbetsrelaterade uppgifter
Erfarenhet av att arbeta strukturerat i affärs- eller materialhanteringssystem i operativ miljö
Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av reservdelsanskaffning ur ett tekniskt och operativt perspektiv
Grundläggande kunskap om materialtyper och tekniska komponenter i industriella sammanhang
Utbildning inom industriell ekonomi, teknik eller inköp (formell eller motsvarande erfarenhet)
Erfarenhet från tillverkande industri, energi-, försvars- eller processsektorn
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4X485V". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9962537