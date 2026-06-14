Produktionsplanerare till Landskrona - bli navet i produktionen
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Landskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Landskrona
2026-06-14
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Här får du en nyckelroll i att planera, följa upp och optimera produktionen i en industriell verksamhet. Du samarbetar med flera funktioner och bidrar till effektiva flöden, god leveransprecision och kontinuerlig utveckling av arbetssätt.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Som produktionsplanerare har du en nyckelfunktion i att skapa struktur och effektivitet i produktionen. Du planerar, följer upp och optimerar produktionsflöden i en komplex industrimiljö och fungerar som en viktig länk mellan projektledning, logistik och produktion för att säkerställa ett smidigt och effektivt flöde. I den här rollen blir du anställd av Academic Work och ute på uppdrag hos vår kund. Uppdraget är inledningsvis på 6 månader.
Du erbjuds
Du erbjuds ett utvecklande konsultuppdrag hos en ledande industrikund där du får möjlighet att påverka arbetssätt och bidra till förbättrad effektivitet i en storskalig produktionsmiljö. Här blir du en del av ett engagerat sammanhang med goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett helhetsansvar för att planera, följa upp och utveckla produktionsflöden för att maximera effektiviteten och minimera störningar
Skapa och hantera produktionsplaner för att uppnå hög effektivitet
Följa upp, optimera och justera löpande produktionsplaner
Samordna aktiviteter med projektledning, materialförsörjning och logistik
Analysera och identifiera framtida flaskhalsar i resurser och maskinutrustning
Utveckla och förbättra metoder för produktionsplanering och logistik
Hantera gränssnitt mot produktionslinjefunktioner
Deltagande i komplex prognostisering och processtyrning
Vi söker dig som
Eftergymnasial utbildning inom produktionsplanering, industriell ekonomi, logistik eller motsvarande YH/KY-utbildning
Förmåga att analysera komplexa flöden och se samband i planeringsprocesser
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift
Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta med MPS eller ERP-system
Kunskap inom Lean Production, Six Sigma eller WCM
Bakgrund från arbete inom storskalig industriproduktion
Goda kunskaper i MS Office
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IQQMHU". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9962536