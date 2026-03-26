Verkstadschef Niemi Bil Umeå
2026-03-26
Är du en driven och ansvarsfull verkstadschef som vill växa i en energirik och expansiv miljö? Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag inom bilbranschen och vi söker nu en engagerad verkstadschef som vill vara med och ta vår verksamhet i Umeå till nästa nivå.
Här blir du en del av ett engagerat team där tempot är högt, ambitionerna ännu högre och där vi varje dag arbetar mot vårt mål: att ha Sveriges nöjdaste kunder. Har du ett hjärta som klappar för både bilar och människor? Då vill vi höra från dig!
Hos oss får du ett varierande arbete där du har möjlighet att utvecklas och ta ansvar i takt med att vi växer. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Gävle, Kiruna och Luleå där vi har vårt huvudkontor.
Om rollen
Ditt huvudsakliga uppdrag som verkstadschef kommer bli att ansvara för att skapa en lönsam verkstad med hög kvalitet och kundnöjdhet i absolut toppklass. Här får du inte bara förvalta - utan bygga. Med utrymme att växa i våra lokaler och en tydlig expansionsresa framför oss finns stora möjligheter att utveckla både verkstaden och din egen roll.
Som verkstadschef på Niemi Bil i Umeå kommer du ansvara för vår verkstad där vi jobbar med både de bilar vi köper in och säljer samt externa kundbilar. Vi är även auktoriserade för MG.
Du är ansvarig för verksamheten, servar kunder, ansvarig för tekniker och även stötta det operativa verkstadsarbetet. Du ansvarar även för övriga servicefunktioner som finns på plats i Umeå, vilket innefattar t.ex. säsongsberoende processer såsom hjulskiften och däckhotell.
Du kommer att hantera administrativa uppgifter och samordna verksamheten, där du tar det övergripande ansvarat över verkstadsanläggningens effektivitet och lönsamhet.
Vem vi söker:
Vi söker dig med erfarenhet av verkstadsbranschen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap.
Du är självgående och är van att driva verksamheten tillsammans med ditt team. Du tar initiativ och kommunicerar effektivt med kollegor och andra anläggningar, och förstår att ni är en del av en stor familj av anläggningar med hög laganda runtom i Sverige.
Är du:
• En skicklig ledare med hög teknisk nivå?
• Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad?
• Driven och duktig på att se förbättringsmöjligheter?
• En motiverande person med starkt kundfokus?
• En lagspelare som tycker om utmaningar?
Då hoppas vi att just du är den person som ska följa med på vår resa mot Sveriges nöjdaste kunder!
B-körkort är ett krav. Även flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.Publiceringsdatum2026-03-26Övrig information
Du kommer arbeta på vår verkstad på Formvägen i Umeå. Tjänsten är på heltid med en inledande provanställning på 6 månader. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och tjänstepension, och vi värnar om våra medarbetares hälsa genom att erbjuda friskvårdsbidrag.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har några frågor vänligen kontakta Tom Niemi, tom@niemibil.se
, 070-355 38 70.
Rekrytering och intervjuer sker löpande - är du intresserad vänta inte för länge med din ansökan.
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget fem anläggningar som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vår kultur
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra" är vårt motto.
Vi växer, och vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs med att arbeta hos oss. Men för oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar därför idrott, kultur och ungdom för att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre m Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Niemi Bil 2 AB
(org.nr 559250-6157)
Hammarvägen 1
)
931 61 SKELLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort.
