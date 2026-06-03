Saab söker planerare till Malmslätt
Saab Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-03
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Planerare
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som planerare kommer du tillsammans med tre andra planerare att ha ett övergripande ansvar för att hålla ihop våra behov och tidsplan.
Du kommer att ingå i ett nyskapat team med projektledare, planerare och eftermarknadskoordinatorer i nära samarbete med produktion och inköp.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Prognos- och beläggningsarbete
Kostnadskalkylering
Materialplanering
Ta fram och följa upp KPI
Arbeta med ständiga förbättringar tillsammans med angränsande funktioner
Produktenheten Tactical Electronics utvecklar, säljer, producerar och levererar förmåga inom taktisk elektronik till kunder på den globala världsmarknaden. Produktportföljen består bland annat av datorer, skärmar, switchar och kamerasystem.
Verksamheten är lokaliserad i Malmslätt, Linköping och består av ca 65 medarbetare fördelat på ett antal sektioner.
För mer information om Saab Tactical Electronics erbjudande, besök gärna www.saab.com/ste.Profil
Du är en nyfiken, initiativrik och självgående person som gillar att ha en bred förståelse och är involverad i flera projekt som ligger i olika faser. Du är duktig på att strukturera ditt arbete vilket ger dig en bra grund för att planera såväl i närtid som mot en längre horisont. Du har lätt för att knyta kontakter och samarbetar väl med personer oavsett nivå. En tydlig och klar kommunikation är viktig och bör vara en av dina styrkor.
Rollen innebär mycket frihet och du har stor möjlighet att påverka.
Din erfarenhet
Erfarenhet av materielbehovs-, kapacitets- och beläggningsplanering.
Akademisk examen eller YH kombinerat med erfarenhet från liknande roller inom logistik och produktion.
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Erfarenhet av IFS Sherpa eller liknande ERP-system
Meriterande:
Erfarenhet av metodiskt förbättringsarbete inom t.ex. LEAN
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nobymalmsvägen 1 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB tina.linner@saabgroup.com Jobbnummer
9944114