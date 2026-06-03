Måltidsbiträde - Malmaskolan (vikariat)
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-06-03
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Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
1 plats(er).
Var med och skapa en trevlig måltidsupplevelse för elever och pedagoger, här får du ett nära möte med gästerna och får ingå i en positiv arbetsgrupp. Välkommen med din ansökan!
Malmaskolans kök är ett mottagningskök med i nuläget ca 450 måltider/dag till låg- och mellanstadieelever. Vi serverar lunch och mellanmål. På Malma arbetar totalt tre måltidsbiträden, som måltidsbiträde på Måltidsservice arbetar man både i serveringen där man möter gästen direkt samt med disk och städ.
Arbetstid kl 10.30-15 inkl 30 min rast. Vi arbetar nära våra gäster och finns för dem och skapar en trevlig måltidsupplevelse. Denna tjänst är ett deltidsvikariat på 50% med tillträde från 2026-08-17 till och med 2026-12-18.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du arbetar tillsammans med övriga måltidsbiträden i skolköket, ni har ett roterande schema. I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta i serveringen, fylla på salladsbordet, diska och andra sedvanliga arbetsuppgifter i ett kök. Du skall kunna presentera maten på ett tilltalande sätt när det serveras till gästen.
Vi tänker hållbart och mäter svinn varje dag som rapporteras i Mateo. Du är tillsammans med dina kollegor ansvarig för verksamhetens egenkontrollprogram och utför dagliga kontroller som dokumenteras i I-Facts. Det är viktigt att ha kunskaper om ingredienserna i maten och kunna redovisa dem så att gästen garanteras en allergisäker och trevlig måltid. Det ingår också att ha tät kontakt med elever och pedagoger för att få en så bra måltidsupplevelse som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasiekompetens, det är meriterande med någon form av serviceutbildning. För att lyckas i tjänsten har du flerårig erfarenhet inom serviceyrken. Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i ditt arbete. Du har lätt för att skapa kontakt med andra och underhåller relationer. Du samarbetar bra med andra och relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, i förändring ser du möjligheter. I ditt bemötande är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Robin Klein, kökschef, 018-727 88 51.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 10.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 12 86.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-02045". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Danmarksgatan 26 (visa karta
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753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning Måltidsservice Kontakt
Kökschef
Robin Klein 018-727 88 51 Jobbnummer
9944106