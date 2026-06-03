Arbetsledare sökes inom glas & montage i Umeå!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-06-03
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Nu söker vi dig med erfarenhet av glasmontage som vill vara en del av ett spännande projekt i Umeå hos 3L Glas & Bygg AB. Här får du arbeta i en samarbetsinriktad och familjär miljö med fokus på kvalitet . Låter detta lockande? Ansök redan idag då vi arbetar med löpande urval!Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Vår samarbetspartner 3L Glas & Bygg AB är ett familjärt och växande företag med passion för hantverk och smarta lösningar inom glas och bygg. Företaget grundades i Örnsköldsvik år 2000 och har sedan dess vuxit genom att kombinera gedigen hantverkserfarenhet och innovativa lösningar inom glasmästeri, bygg samt specialanpassade aluminium- och glassystem. Här arbetar man med varierande och spännande projekt.
I rollen som arbetsledare kommer du att leda ett team på 3-4 personer i projekt som omfattar glasfasader och aluminiumarbeten. Du ansvarar för att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet, samt att koordinera arbetet med andra parter på arbetsplatsen.
För att trivas i rollen bör du vara en driven, självgående och ansvarstagande person med god kommunikativ förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt. Du uppskattar samarbete, trivs i en social och engagerad arbetsmiljö och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och andra aktörer i projekten.
Tjänsten utgår från Umeå och arbetstiderna är måndag–torsdag kl. 07–19, med fredagar ledigt. Rollen är i första hand kopplad till ett projekt i Umeå, men det kan förekomma resor i tjänsten.
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Du erbjuds:
En möjlighet att arbeta i ett familjärt bolag som driver spännande projekt
En möjlighet att avancera dig och fördjupa dina kunskaper inom både bygg och ledarskap
En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som arbetsledare på bästa sättDina arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet för montageteam inom glasmontage samt säkerställa att projekt drivs enligt tidplan, budget och kvalitet.
Planera, koordinera och följa upp det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen.
Ha löpande kontakt med projektledning, kunder och andra yrkesgrupper för smidig samordning.
Säkerställa en säker, strukturerad och effektiv arbetsmiljö samt stötta och coacha montörer i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som
Har en byggteknisk utbildning eller annan yrkesutbildning som vi bedömer är relevant för tjänsten
Har tidigare erfarenhet som arbetsledare inom byggbranschen
Har erfarenhet av glashantering - exempelvis som glasmontör eller liknande
Kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Innehar B-körkort
Det är meriterande om du har
Har arbetat i en liknande arbetsroll sedan tidigare
Om du bor i/har anknytning till Umeå
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Social
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KIYLXM". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Götgatan 1 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9944111