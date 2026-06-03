HR-administratör med löneansvar till Zehnder
Skill Kompetenspartner AB / Ekonomiassistentjobb / Motala Visa alla ekonomiassistentjobb i Motala
2026-06-03
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Vill du ta ett helhetsansvar för löneprocessen i en internationell miljö samtidigt som du arbetar brett med HR-administration? Nu söker Zehnder en noggrann och driven person som vill kombinera lönearbete med HR-administration i en viktig och självständig roll.
Om rollen
I rollen ansvarar du för löneprocessen för cirka 60 medarbetare i Norden. Majoriteten av lönerna avser Sverige, men rollen innefattar även hantering och rapportering kopplat till övriga nordiska länder. Du arbetar i nära dialog med interna och externa kontaktytor och säkerställer att lönearbetet håller hög kvalitet och följer gällande processer och regelverk. Lönearbetet sker i lönesystemet Flex HRM.
Det finns idag etablerade processer och lathundar på plats, men vi söker dig som vill ta fullt ägandeskap för löneprocessen och samtidigt bidra till att utveckla, förbättra och effektivisera arbetssätt och rutiner framåt. Rollen är central för verksamheten och du blir en viktig nyckelperson i att skapa struktur, kvalitet och trygghet inom lönearbetet.
Utöver lönearbetet kommer du att stötta HR-funktionen med administrativa och koordinerande uppgifter inom HR. Arbetet omfattar administration från onboarding till offboarding, hantering och uppdatering av HR-system, förberedelse av HR-relaterad dokumentation och stöd i processer kopplade till anställningar, förändringar och avslut. Rollen innefattar även administrativt arbete kring policys, rutiner och HR-processer.
Placeringsort för tjänsten är Motala.
Omfattning: 80%
Vi erbjuder
Hos Zehnder får du en varierad och självständig roll där du får möjlighet att ta ansvar för och utveckla löneprocessen i en internationell miljö. Här finns stora möjligheter för dig som tycker om att utveckla arbetssätt, skapa struktur och bidra med nya idéer.
Du blir en viktig del av verksamheten och arbetar nära både HR och ekonomi i en roll där du verkligen gör skillnad i vardagen. Här får du möjlighet att kombinera lön och HR i ett företag som arbetar för att skapa bättre inomhusmiljöer och arbetsplatser världen över.Publiceringsdatum2026-06-03Profil
Vi tror att du har några års erfarenhet av kvalificerat lönearbete och är van att arbeta självständigt med stort ansvar. Du känner dig trygg i hela löneprocessen och har gärna erfarenhet från internationella eller nordiska miljöer. Har du dessutom arbetat med HR-administration eller annan personalrelaterad administration är det meriterande.
Vi ser att du är van att samarbeta och skapa såväl goda relationer som förtroende med din omgivning. Du kan kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift och är en van användare av Office-paketet och lönesystem.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och professionell med ett strukturerat arbetssätt. Du har ett positivt och serviceinriktat förhållningssätt och trivs i en roll där kvalitet, struktur och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen.
Om Zehnder
Hos Zehnder Clean Air Solutions utvecklar och hyr vi ut marknadsledande industriella luftrenare som förbättrar arbetsmiljön för företag över hela Europa och USA. Våra system används i krävande industrimiljöer för att minska partiklar, damm och processrelaterade emissioner och därmed förbättra arbetsmiljö, produktkvalitet och driftsäkerhet.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Zehnder med Skill. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sofie Ilhed, 0790-062888 eller sofie.ilhed@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-DNI Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7755689-2032741". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
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591 30 MOTALA Jobbnummer
9944089