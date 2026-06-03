Modersmålslärare/språkstödjare i arabiska
Melleruds kommun / Grundskollärarjobb / Mellerud Visa alla grundskollärarjobb i Mellerud
2026-06-03
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Melleruds kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. För oss är trygg välfärd för alla generationer och omtanke för varandra två viktiga grundpelare.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna, våra verksamheter karaktäriseras av korta beslutsvägar där du som medarbetare verkligen kan göra skillnad med ditt engagemang.
Om verksamheten
Melleruds kommun söker modersmålslärare till Nordalsskolan och Fagerlidsskolan F-3. I tjänsten, som är en semestertjänst, ingår också att vara språkstödjade i skolan och till viss del på fritids. Tjänsten är tillsvidaretjänster på 80%. Nordalsskolan är en F-6 skola som ligger i Melleruds tätort. Skolan har cirka 270 elever, varav cirka 90 är inskrivna på fritids. Fagerlidsskolan är en F-3 skola som ligger i Melleruds tätort. Skolan har cirka 100 elever, varav cirka 85 är inskrivna på fritids.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att vara språkstödjare i F-3 samt fritids på loven. Det innebär också att du planerar, genomför och följer upp modersmålsundervising för 1-3 på båda skolorna.Kvalifikationer
Du som söker ska vara behörig för att undervisa i modersmål arabiska 1-3 samt ha god kännedom om och vara förtrogen med aktuella styrdokument. Tidigare erfarenhet av arbete som modersmålslärare är meriterande. Vi söker dig som har en positiv inställning till förändringsarbete och som trivs med att arbeta i arbetslag. Du är engagerad, ansvarstagande och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du ser möjligheter snarare än hinder i vardagen och är flexibel med god förmåga att anpassa dig till förändrade omständigheter.
Du ska ha goda IT-kunskaper samt behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Melleruds kommun tillämpar rökfri arbetstid. Urval och intervjuarbete kan komma att ske löpande under ansökningsperioden och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdatum. Vid behov kan provanställning komma att tillämpas. I Melleruds kommun tillämpas individuell lönesättning, ange därav löneanspråk i din ansökan.
För oss är det viktigt att ta vara på mångfalden och bemöta människor med respekt oavsett ålder, kön, religion eller etnisk bakgrund. Som arbetsgivare är vi alltid öppna för att tillvarata nya kompetenser.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Melleruds Kommun
(org.nr 212000-1488), https://mellerud.se/
464 30 MELLERUD Arbetsplats
Melleruds kommun Jobbnummer
9944110