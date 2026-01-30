Verksjurist
2026-01-30
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rättsavdelningen består i dagsläget av fyra enheter - enheten för klientjuridik, enheten för myndighetsjuridik, enheten för informationsförvaltning samt enheten för planering, samordning och rättslig utveckling.

Arbetsuppgifter
I arbetet som verksjurist lämnar du juridisk rådgivning till myndighetens ledning och till övriga delar av verksamheten inom ditt expertområde och andra angränsande frågor. Du arbetar kontinuerligt med att ge rättsligt stöd i förändrings- och utvecklingsprocesser och du bidrar även till den rättsliga styrningen inom myndigheten. I arbetet ingår ansvar för revidering och uppföljning av myndighetens föreskrifter och allmänna råd samt andra styrandedokument. Du ger stöd och råd inom myndigheten i olika rättsliga frågor, med särskilt fokus på att upprätta, granska, tolka och förhandla olika typer av avtal samt säkerställa juridisk kvalitet i avtalsprocesser. I arbetet kan även ingå att bereda och föredra myndighetens remissyttranden, det kan också komma att inkludera att ta fram förslag till yttranden till tillsynsmyndigheter, ta fram hemställningar om lagstiftningsändringar till regeringen samt att ge stöd eller företräda myndigheten i rättsprocesser och tvister.
Arbetet som verksjurist är självständigt och omväxlande. Arbetet innebär fortlöpande kontakter med bl.a. Regeringskansliet, andra myndigheter och övriga delar av verksamheten i Kriminalvården. Det finns goda möjligheter till distansarbete om upp till 60 procent beroende på individuella förutsättningar.Kvalifikationer
Du är en person som arbetar bra med andra människor genom att vara lyhörd och kommunikativ. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard, kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du tar ansvar för din uppgift, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare samt vågar agera efter din egen övertygelse. I rollen arbetar du även med komplexa frågor, analyserar och löser komplicerade problem. Du förstår komplicerade språkliga underlag i både tal och skrift samt kan producera egna dokument av hög kvalitet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Juristexamen
* Notariemeritering eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Domarutbildning
* Utbildning i avtalsrätt och/eller upphandling
* Utbildning i förhandlingsmetodik
* Erfarenhet av arbete som bolagsjurist i en större organisation eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
* Erfarenhet av arbete som advokat med inriktning mot avtalsrätt, offentlig upphandling, tvistelösning eller it-rätt
* Erfarenhet av arbete som verksjurist inom Kriminalvården eller vid annan statlig myndighet
* Erfarenhet av arbete med frågor om offentlighet och sekretess samt dataskydd
* Erfarenhet av arbete med outsourcing- eller andra verksamhetsutvecklingsprojekt
* Erfarenhet av avtalsförhandling
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
