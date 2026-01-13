Verksamhetsutvecklare Fritidsbanken
2026-01-13
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar utifrån allas rätt till en meningsfull fri tid. I alla våra verksamheter skapar vi möjligheter för människor att mötas, samskapa, uppleva och delta i varierat utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för alla. Kultur och fritid är viktiga pusselbitar i ett växande Trelleborg och vårt arbete bidrar till attraktivitet, trygghet samt livskvalitet och folkhälsa.
Arbetsplatsen
Kultur- och fritidsförvaltningen befinner sig i ett utvecklings- och omställningsarbete för att spela en mer aktiv roll i arbetet för en hållbar och attraktiv kommun.
Inom avdelningen värdskap, föreningssamverkan och idrott ingår bland annat ansvar för badhus, trygghetsvärdar, föreningsstöd, lokalbokningar och idrottsutveckling.
Fritidsbanken drivs i kommunens regi med medlemskap i Fritidsbanken Sverige och bygger på lokalt och långsiktigt engagemang. Här kan alla låna och lämna in begagnad sport- och fritidsutrustning, vilket främjar spontanidrott, hälsa och återbruk. Verksamheten fungerar även som en förmedlare av kommunens rekreationsområden och föreningsliv.
I Trelleborg utvecklas nu Fritidsbanken genom flytt till större och mer centralt belägna lokaler med ökad bemanning och tillgänglighet. Målet är att stärka kännedomen, öka utlån och bli en hub för fysisk aktivitet. Därför söker vi en verksamhetsutvecklare som vill vara med och forma och driva verksamheten vidare tillsammans med ett engagerat team i nära samverkan med föreningslivet.Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare är du platsansvarig och ansvarar för den dagliga driften av Fritidsbanken. Arbetet omfattar administration av utlån och insamling, materialvård samt att säkerställa att utrustningen är i gott skick. Uppdraget inkluderar även hälsofrämjande och uppsökande aktiviteter i samverkan med andra aktörer, samt att vägleda besökare till kommunens aktivitets- och rekreationsmöjligheter. Rollen innebär också visst arbetsledningsansvar för personal inom arbetsmarknadsinsatser och daglig verksamhet.
Ansvarsområden:
Att utveckla och styra verksamheten mot uppsatta mål samt följa upp genom statistik, utvärdering och rapportering. Arbetet omfattar även marknadsföring, administration, registrering av utrustning och samordning av studiebesök. I rollen ingår att skapa en inspirerande och serviceinriktad miljö, stötta olika målgrupper samt bygga och utveckla samarbeten med kommunens verksamheter, skolor och föreningsliv genom prova-på- och uppsökande aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- en slutförd gymnasieutbildning
- erfarenhet av folkhälsofrågor och/eller idrotts-/föreningsfrågor
- erfarenhet av att leda andra
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av utvecklingsarbete, att planera och följa upp verksamheten,
- eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig, gärna inom idrott och/eller folkhälsa
- behärskar andra språk än svenska
- erfarenhet av förmedling, i butik eller liknande serviceinriktad verksamhet
- erfarenhet av arbete med personer inom funktionsstöd
- har kännedom om Trelleborg och dess föreningsliv
- B-körkort
För att trivas i rollen behöver du vara ansvarstagande, strukturerad och självgående, med god förmåga att anpassa dig efter verksamhetens behov. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och bygger goda relationer genom ett professionellt och positivt bemötande. Arbetet är varierat och kräver initiativförmåga, praktisk problemlösning och hög social kompetens i mötet med många olika människor.Anställningsvillkor
Arbetstiderna är främst vardagar men kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.
För arbete med barn och ungdom som denna tjänst innebär, ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
