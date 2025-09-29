Verksamhetsutvecklare
Söker du ett uppdrag som både är utvecklande och stimulerande? Då är du rätt person att arbeta hos oss som verksamhetsutvecklare vid område Kvinna.
Området befinner sig i en dynamisk tid. Vi har spännande projekt och utvecklingsområden som vi arbetar med både vad gäller arbetssätt t ex med digitalisering och samarbete i graviditetskedjan och med våra lokaler med ombyggnation för bättre funktionalitet. Vi arbetar med förbättrings- och patientsäkerhetsarbete i professionsövergripande team, (FOPS-team) och utvecklar den strukturen. Vi arbetar med former för hur områdesledningen bäst ska kunna leda och stötta verksamheten och varandra.
Du kommer att samarbeta nära med områdesledningen inom område Kvinna, som består av fem enhetschefer och en verksamhetschef. Området har ca 130 medarbetare. I verksamheten ingår både akut och planerad vård.
Inom område Kvinna ingår du i en stimulerande gemenskap och blir en viktig del av verksamheten. Vi jobbar i professionsövergripande team över området och uppmuntrar till kompetens- och verksamhetsutveckling.
Vid slutenvårdsavdelningen har vi 15 vårdplatser på en kombinerad avdelning för BB-vård och gynekologisk vård samt ytterligare platser för dagvård. Öppenvården består av gynmottagningen med både akut och planerad mottagningsverksamhet. Det finns även en specifik mottagningsenhet med ett multiprofessionellt team vid kvinnohälsan. Det finns en specialistmödravård, en förlossningsavdelning med mottagningsverksamhet och en BB avdelning som även har ett öppenvårds BB. Området är en central del för kvinnosjukvården i Jämtland Härjedalen och bedriver vård under hela kvinnans livscykel. Område Kvinna ansvarar för att fullgöra regionens sjukvårdsuppdrag för Jämtlands län avseende akuta gynekologiska sjukdomar och andra akuta gynekologiska tillstånd som kräver slutenvård. Området ansvarar för all förlossningsverksamhet med tillhörande eftervård. Under vardagar dagtid har personalen på avdelningarna stöd från ledningsbarnmorskor som koordinerar och leder arbetet bland annat via pulsmöten.
Som verksamhetsutvecklare stöttar du områdets verksamhetschef och enhetschefer, du bistår i enheternas förbättringsarbeten och driver projekt i samverkan med berörda chefer.
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Kartläggning av verksamheten och göra erforderliga sammanställningar, delta i produktion- och kapacitetsplanering, i framtagande av kvalitets- och förbättringsarbeten med mera. Här är en viktig funktion framåt att stötta förbättringsarbeten i FOPS-teamen.
Framtagande av underlag för patientsäkerhetsärenden och avvikelser. Sammanställning, koordinering och analys av enheternas avvikelser, såväl som handha Lex-Maria ärenden, IVO-ärenden och delta i arbete med händelseanalyser.
Beredning av rapporter, exempelvis tertial- samt årsrapporter samt utredningar.
Delaktighet i administration av och uppföljning av verksamhetsplan och patientsäkerhetsberättelse och andra rapporter.
Uppföljning av åtgärder i områdesledningen relaterat till verksamhetens mål.
I tjänsten ingår också att utföra omvärldsbevakning samt samverka med verksamhetsutvecklare internt inom Region Jämtland Härjedalen och externt. Du inkluderas i regionens VU-nätverk
Det ingår att medverka vid möten- digitala såväl som fysiska samt många kontakter internt inom regionen och dess stödfunktioner men även externa kontakter som IVO, SKR och kvalitetsregister.
I tjänsten ingår det viss klinisktjänstgöring.Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning. Erfarenhet av arbete inom Hälso- och Sjukvård. Då det ingår viss klinisk tjänstgöring i denna tjänst så behöver du kunna arbeta i någon av våra yrkeskategorier.
Erfarenhet av arbete inom kvinnosjukvård är meriterande. Likaså formell eller förvärvad kompetens i metodik för förbättringsarbete.
Som person har du en positiv grundinställning, trivs när det händer mycket omkring dig och vågar ta egna initiativ och driva processer framåt både självständigt och tillsammans med andra. Du är öppen för nytänkande och kommer gärna med egna idéer. Du är kommunikativ, tillmötesgående och noggrann. Du har god förmåga att bevaka och följa upp genomförda åtgärder.
Du får stöd i Regionens nätverk för verksamhetsutvecklare samt utbildning som krävs för uppdraget. Handledning kan fås vid behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
