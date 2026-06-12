Vikarierande fritidsledare och verksamhetsstöd
Sorsele Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sorsele Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sorsele
2026-06-12
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Om arbetet
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv oavsett om du är intresserad av idrott, friluftsliv eller kultur. Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Sorsele kommun är en samisk förvaltningskommun som gärna ser att våra medarbetare har smisk språk- och kulturkompetens. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Om arbetsplatsen
Du kommer tillhöra Utvecklingsverksamheten som driver kultur- och fritidsverksamhet, stödjer föreningslivet och utvecklar näringslivet i kommunen. Detta är en verksamhet för dig som vill vara med och skapa gemenskap, tillväxt och aktivitet i hela kommunen. Du kommer arbeta tillsammans med kollegor där alla har olika specialistområden och erfarenheter och tillsammans jobbar vi för att göra kommunen till en attraktivare plats att bo och leva i.
Vår nuvarande kultur- och fritidschef ska vara tjänstledig för att prova på ett nytt jobb och därför söker vi nu en person som kan ta över delar av verksamhetens administrativa arbetsuppgifter och vara ett stöd till chef och verksamheterna fram till årsskiftet. Kombinerat med detta ska också fritidsledaren vara tjänstledig ett halvår för att jobba mer fokuserat med det brottsförebyggande arbetet för barn och unga. Därför söker vi nu en heltidstjänst med ett kombinerat uppdrag där du kommer vara en viktig del av det mesta som händer inom Utvecklingsverksamheten.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag består av två delar där ungefär halva din arbetstid består av olika administrativa uppgifter och den andra halvtiden avser fritidsledaruppdraget.
• Verksamhetsstöd:
o Föreningsbidrag och företagsstöd
o Verksamhetens stöd i projektuppföljningar som ekonomi, ansökningar och rapporteringar
o Tillsammans med andra skapa arrangemang för olika målgrupper
o Kommunikativa insatser
• Fritidsledare:
o Planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten tillsammans med ungdomarna.
o Skapa en trygg och välkomnande mötesplats för alla.
o Arrangera aktiviteter, evenemang och temakvällar.
o Samverka med skolor, föreningar, vårdnadshavare och andra kommunala verksamheter.
o Arbeta främjande och förebyggande för att stärka ungdomars välmående och delaktighet.
Dina egenskaper
Du är en trygg och engagerad person som inspirerar och entusiasmerar andra, inte minst de barn och unga du möter. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständig och i team. Du gillar administrativa uppgifter och har god struktur och ordning. Du är kreativ, lösningsfokuserad och stöttar gärna andra.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har fullständig gymnasieutbildning.
Utbildning eller praktisk erfarenhet inom ekonomi och projektansökning/projektredovisning är meriterande.
Arbetat med barn och unga, i din yrkesroll, genom ett föreningsengagemang eller motsvarande är meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in.
Övriga krav:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Goda datorkunskaper
Varaktighet/arbetstid
Viss tids anställning 100% tjänst till 2026-12-31. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Du som önskar löneuppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta Personalenheten via loner@sorsele.se
. Här får du mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller facklig kontaktperson i annonsen.
I Sorsele kommun tillämpas tillitsbaserad styrning. Vår värdegrund är mod, glädje och respekt.
Läs mer:
Jobba i Sorsele kommun: https://www.sorsele.se/jobb-och-arbetsmarknad/
Flytta till Sorsele kommun: https://portal.sorsele.se/flytta-hit
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post till kommun@sorsele.se
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/379-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585)
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Kommunal
Dominique Göhrs dominique.gohrs@kommunal.se 070-442 96 98 Jobbnummer
9961670