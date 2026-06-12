Präst till Mjölby församling
Folkungabygdens pastorat, Mjölby församling / Prästjobb / Mjölby Visa alla prästjobb i Mjölby
2026-06-12
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Folkungabygdens pastorat bildades 2014 och har cirka 25 000 medlemmar i sju församlingar i kommunerna Mjölby, Boxholm och Ödeshög, inom Linköpings stift. Församlingsarbetet bedrivs lokalt i fem arbetsområden, med gemensam administration i Mjölby.
Pastoratet rymmer 34 kyrkor och kyrkorum från 1100-talet till år 2025. Den största tillgången är de över 120 medarbetarna som tillsammans med ideella och förtroendevalda bär och utvecklar församlingslivet.
Om arbetsplatsen
Mjölby församling är den största församlingen i Folkungabygdens pastorat och befinner sig i ett spännande utvecklingsskede. Under hösten välkomnar vi en ny kyrkoherde och ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla ett levande församlingsliv där gudstjänst, gemenskap och växande står i centrum.
Mjölby är en småstad med stark identitet, rik historia och närhet till både landsbygd och stad. Kyrkan är en naturlig del av samhället och finns mitt i människors vardag. Här möter du människor i livets alla skeden och får möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt.
Mjölby församling präglas av ett rikt gudstjänstliv, engagerade medarbetare och ideella krafter samt en vilja att möta människor i alla åldrar och livssituationer.
Vill du vara med och forma nästa kapitel i Mjölby församlings liv? Vi söker nu en präst som vill vara med och bygga vidare på det som redan finns, men samtidigt bidra med egna erfarenheter, idéer och perspektiv.
Uppdraget som komminister
Tjänsten omfattar hela bredden av prästens uppdrag, med ansvar för gudstjänster, kyrkliga handlingar, själavård, undervisning och församlingsutveckling. Du blir en del av ett kompetent och engagerat arbetslag där samarbete, delaktighet och ansvarstagande är centrala värden.
Vi ser gärna att du vill bidra i arbetet med barn, unga och familjer. Konfirmandverksamheten är en väl etablerad och betydelsefull del av pastoratets liv, och för dig som har intresse och erfarenhet finns möjlighet att ta ett särskilt ansvar för planering och samordning av pastoratets gemensamma konfirmandarbete.
Arbetet sker i nära samverkan med övriga församlingar i Folkungabygdens pastorat, vilket ger både bredd och variation i tjänsten. Din huvudsakliga placering är i Mjölby församling, men du är anställd i hela pastoratet och bidrar tillsammans med kollegor till kyrkans liv och utveckling i vårt gemensamma område. Genom samarbetet mellan Mjölby, Skänninge, Väderstad, Vifolka och Östra Tollstad blir du en del av ett större sammanhang med många kollegor, olika verksamheter och ett rikt församlingsliv.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Vi söker dig som är prästvigd i Svenska kyrkan och har vigselrätt. Du är van vid att hantera administrativa arbetsuppgifter och att använda IT-system som stöd i ditt arbete. För tjänsten erfordras B-körkort samt tillgång till egen bil.
Vidare ser vi att du har en god förmåga att möta människor och att skapa förtroendefulla relationer, och du vill aktivt bidra till utvecklingen av ett levande och hållbart församlingsliv. Du uppskattar mötet med människor i olika åldrar och livssituationer och ser konfirmandarbetet som en naturlig och betydelsefull del av kyrkans uppdrag.
Du värdesätter samarbetet med ideella medarbetare och har en vilja att bygga relationer som skapar delaktighet och engagemang. Du arbetar väl tillsammans med både kollegor och församlingsbor och är trygg i din prästidentitet.
Vi söker dig som vill vara en del av kyrkans fortsatta utveckling och som med professionalism och omtanke vill bidra till församlingens liv och tillväxt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete i en församling med ett rikt och levande gudstjänstliv, där du får möjlighet att vara med och forma framtidens kyrka i Mjölby. Du blir en del av ett pastorat med många kompetenta kollegor, där samarbete, utveckling och ett aktivt församlingsliv går hand i hand.
Hos oss får du goda möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling, liksom friskvårdsbidrag och trygga anställningsvillkor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkungabygdens pastorat
(org.nr 252004-7479), https://www.svenskakyrkan.se/
Axel Träffs gata 6 (visa karta
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595 41 MJÖLBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Folkungabygdens pastorat, Mjölby församling Kontakt
HR-ansvarig
Karoline Pettersson karoline.pettersson@svenskakyrkan.se 0142-55209 Jobbnummer
9961663