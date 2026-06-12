Försäljningsingenjör Ulinco AB
FMR Rekrytering & Bemanning AB / Inköpar- och marknadsjobb / Härryda Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Härryda
2026-06-12
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMR Rekrytering & Bemanning AB i Härryda
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
Ulinco AB är en underleverantör till tillverkande industri i Norden. Bolaget är expert inom området kundspecifika gummikomponenter och erbjuder stöd i hela processen från design av verktyg och prototyper till kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar för stora produktionsserier. Bolaget finns i egna lokaler i Landvetter strax utanför Göteborg. Besök gärna vår hemsida http://www.ulinco.se
Ulinco Group är en mindre privatägd företagsgrupp med totalt ca 25 anställda. Ulinco erbjuder ansvarsfulla och långsiktiga lösningar till sina kunder inom industrin. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
VI VÄXER OCH SÖKER EN FÖRSÄLJNINGSINGENJÖR TILL ULINCO AB i Landvetter
som vill vara med på vår tillväxtresa. Du är med och bidrar till tillväxten med ditt sätt, din erfarenhet och din tekniska kunskap.
Om oss på Ulinco
Vi är ett mindre team där varje person har en direkt påverkan på resultatet. Vi värdesätter egenskaper såsom handlingskraft, initiativförmåga och ansvarstagande.
Vi arbetar nära våra kunder och utvecklar värdeskapande kundlösningar inom området elastomera produkter. Våra kunder finns inom hela den tillverkande industrin såsom exempelvis inom segmenten: tunga fordon, marin, energi, processutrustning samt många andra segment. Vi har lång historik med många kunder som kan vidareutvecklas. Vår produktion sker i flera delar av världen anpassade direkt för våra kunders specifika behov.
Vi erbjuder en roll i en flexibel och växande organisation, med korta beslutsvägar och goda utvecklingsmöjligheter.
Rollen
Du är länken mellan kundens behov och företagets tekniska lösningar. Rollen kombinerar försäljning med teknisk förståelse och innebär att du driver affären från kundens behov till offert och tekniskt beslutsunderlag, i nära samarbete med utesäljare och andra interna funktioner. Du har eget kundansvar för utvalda kunder.
I praktiken arbetar du med hantering av förfrågningar, offerter och specifikationer, teknisk rådgivning, dokumentation till kund och säkerställer en nöjd kund. Du fungerar även som backoffice-stöd till utesäljare, bidrar vid behov med produktutveckling/konstruktion (inkl. CAD) samt hanterar administrativa system (t.ex. CRM/ERP). Rollen omfattar även SQM, som exempelvis kontakt med produktion i olika delar av världen samt hantering av compliance- och dokumentationskrav. Rollen kan till viss del komma att anpassas till individ och erfarenhet och exempelvis även vara delaktig i områden som praktisk prototypframtagning och IT systemansvar.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har förmåga att skapa förtroende såväl internt som externt, är noggrann, systematisk och ansvarsfull. Du är lyhörd för kundens behov och kan vinna affärer främst genom kontakt med kund via Teams möten, telefonsamtal och mailkontakt.
Du har lätt för att ta nya kontakter och att identifiera affärsmöjligheter.
Du är prestigelös, har ett positivt sätt och kan arbeta såväl självständig som i team samt har en god förmåga att bygga och underhålla relationer.Bakgrund
Vi tror att du har en relevant ingenjörsexamen från högskola (t.ex. maskiningenjör) och har arbetat med liknande arbete några år. Du är väl förtrogen med tillverkande industri och dess kravställningar. Språkmässigt är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Placering
Du kommer att vara placerad på vårt trevliga huvudkontor i Landvetter, lite utanför Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan. Läs gärna mer på http://www.ulinco.se
I denna rekrytering samarbetar vi med FMR Rekrytering och du söker direkt via annonsen eller på http://www.fmr.nu
Vänta inte med din ansökan då vi intervjuar löpande.
Kontaktperson på FMR är Krister Eliasson och nås på 0707-899606.
Har du ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Bengtsson, VD Ulinco AB, 070-717 24 93. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FMR Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556086-5072), https://www.fmr.nu/
438 39 LANDVETTER Arbetsplats
FMR Rekrytering och Bemanning AB Jobbnummer
9961668