Head of Quality Laboratories
Unilabs AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
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På Unilabs kombinerar vi medicinskt kunnande med mänsklig omtanke. Genom vårt sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och patientvärde. Detta uppnår vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig service gentemot våra patienter och kunder. Vi har en gemensam vilja att ge bästa möjliga förutsättningar för god vård till varje enskild individ, och våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang utgör en viktig del av det mervärde vi skapar för samhället i stort.
Nu söker vi en Head of Quality Laboratories som vill arbeta i Sveriges ledande diagnostikföretag och ta ett nationellt ansvar för att leda och utveckla kvalitetsarbetet inom Unilabs laboratorieverksamhet.
VAD
Som Head of Quality Laboratories har du det övergripande ansvaret för att utveckla, implementera och säkerställa ett effektivt kvalitetsledningssystem inom Unilabs laboratorieverksamhet. Du ansvarar för att säkerställa regelefterlevnad av ISO 15189:2022, EU IVDR (inklusive artikel 5.5 avseende egentillverkade IVD-produkter) samt att tillämpa nationella regulatoriska krav. Vidare spelar du en central roll i att upprätthålla och vidareutveckla en kultur präglad av kvalitet, ständiga förbättringar och patientsäkerhet.
I rollen arbetar du nära verksamhetschefer, medicinska chefer och andra nyckelfunktioner i organisationen. Du representerar Unilabs gentemot ackrediteringsorgan, myndigheter och externa intressenter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar bland annat:
Övergripande ansvar för utveckling, förvaltning och ständiga förbättringar av kvalitetsledningssystemet (QMS) enligt ISO 15189:2022.
Säkerställa effektiva processer för dokumentstyrning, kvalitetsmål och systemstöd (eQMS).
Ansvara för att laboratorieverksamheten uppfyller krav från ackrediteringsorgan och relevanta regelverk (inkl. IVDR).
Leda och samordna inspektioner, revisioner och kontinuerlig ackrediteringsberedskap.
Ansvara för riskhantering, avvikelse och CAPA-processer samt säkerställa effektiv uppföljning och hantering av kvalitetsrelaterade händelser.
Utveckla och driva revisionsprogram för interna och externa revisioner samt leverantörsgranskningar.
Identifiera och driva kvalitets- och förbättringsarbete genom uppföljning av KPI:er, inklusive förankring av kvalitetsmål och arbetssätt i organisationen.
Leda och utveckla kvalitetsorganisationen samt verka för en stark kvalitetskultur genom nära samarbete med ledning, verksamhet och externa intressenter.
Du rapporterar till Global Head of Quality och ingår i dennes ledningsgrupp. Lokalt ingår du också i den svenska Ledningsgruppen för Laboratoriemedicin. Du har direkt personalansvar för 2 personer och leder indirekt ett team bestående av ungefär 20 personer.
Tjänstens placering är flexibel, men vi ser gärna att du är baserad i eller nära Stockholm, där vårt huvudkontor finns.
VEM
För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, relationsskapande och har en god förmåga att samarbeta över organisatoriska gränser. Du är självgående, driven och analytisk och trivs i en komplex och föränderlig verksamhet där du får möjlighet att påverka och driva utveckling.
Vi värdesätter att du är lösningsorienterad och handlingskraftig med förmåga att fatta välgrundade beslut utifrån data, riskbedömningar och regulatoriska krav. Du arbetar strukturerat och noggrant med ett starkt fokus på kvalitet och ständiga förbättringar samt har förmågan att kommunicera komplex information på ett tydligt sätt. Med hög integritet och ett starkt etiskt förhållningssätt sätter du alltid kvalitet, patientsäkerhet och regelefterlevnad i första rummet.
Vi söker dig som har:
Akademisk examen på kandidat- eller masternivå inom teknik, processteknik, kvalitetsledning eller annat relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet från laboratorieverksamhet.
Minst 8–10 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom klinisk laboratorieverksamhet, diagnostik eller hälso- och sjukvård.
Minst 5 års erfarenhet från en ledande kvalitetsroll med ansvar för att leda team och driva kvalitetsarbete över flera verksamheter eller geografiska enheter.
Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla ackrediteringsarbete enligt ISO 15189.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god förmåga att presentera och kommunicera i professionella sammanhang.
Gedigen erfarenhet av kvalitetsledning, där 8–10 års relevant erfarenhet bedöms som starkt meriterande.
Varför Unilabs?
Som företag erbjuder Unilabs dig en verksamhet under ständig utveckling där din kompetens och ditt ledarskap får stor betydelse för verksamhetens framtida utveckling. Du får möjlighet att påverka kvalitetsarbetet på nationell nivå och bidra till att säkerställa högkvalitativ diagnostik som ligger till grund för viktiga behandlingsbeslut varje dag.
Hos oss blir du en del av en utvecklingsorienterad organisation med höga ambitioner, starkt patientfokus och ett genuint engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar.
Ansökan
Vänligen skicka in din ansökan på engelska.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Global Talent Acquisition Specialist, Andres Guerrero, andres.guerrero@unilabs.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
171 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Unilabs Jobbnummer
9961667