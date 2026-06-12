Affärsanalytiker/Business Analyst til Quest Consulting
Quest Consulting Sverige AB / Organisationsutvecklarjobb / Sundbyberg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundbyberg
2026-06-12
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Uppdragsbeskrivning
Som affärsanalytiker/Business Analyst förser man den beställande parten med datadrivna analyser med hjälp av SQL och datavaruhus -av exempelvis kunder, kundbeteende, produkter och tjänster i syfte att t.ex. identifiera försäljningspotentialer, produktutveckling och effektiviseringar.
I denna roll krävs att du har förmåga att strukturera, tvätta och hantera stora dataset, samt att denne kan samarbeta och dela med sig av sin kunskap till sina kollegor. Konsulten måste också ha god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift, samt förmåga att presentera sina resultat.
Inom organisationen finns det en sektion inom Data Science/Affärsanalys, som arbetar med analyser och modellering av kund-, marknads- och affärsdata. Sektionen ansvarar för att leverera analyser och insikter till verksamheten för att främja kundförståelsen, produkt- och tjänsteutvecklingen och affärsutvecklingen generellt.
Uppdraget kommer att innebära både att arbeta tätt med resten av data science teamet med att leverera analyser till verksamheten och att samarbeta med resten av organisationen som efterfrågar analyser. För rollen som Affärsanalytiker innebär huvudsakliga arbetsuppgifter att:
Analysera data, sammanställa och presentera insikter och slutsatser inför intressenter.
Aktivt bidra till det kontinuerliga arbetet med utveckling av arbetsmetodik, rutiner och guidelines/best practice inom data science.
Vara delaktig i att förbättra datakvalité och databasens innehåll.
Agera kravställare och bollplank samt stöd gentemot förvaltningsorganisationen.
Aktivt delta i att utveckla analysarbetet inom analysgruppen i enlighet med avdelningens verksamhetsplan
Baserat på en god kunskap inom området ska Affärsanalytikern ha erfarenhet av:
Att arbeta med statistik och dataanalys och datavisualisering.
Att jobba med moderna analysverktyg så som python, GCP Workbenches/notebooks.
Ha förmåga att situationsanpassa och uttrycka komplexa frågeställningar och budskap till olika roller och avdelningar.
Att identifiera och definiera affärsproblem och omsätta dessa till analytiska frågeställningar.
Att jobba med stora strukturerade och ostrukturerade datamängder.
För att lyckas i denna roll och i detta Uppdrag behöver Konsulten även kunna demonstrera följande färdigheter:
Pedagogisk och god förmåga att förklara komplexa flöden
Analytisk och noggrann
Lyhörd, pragmatisk och god kommunikatör
Strukturerad med bra framförhållning
Nyfiken och initiativtagande och med god förmåga att dela med sig av kunskap och lära ut
Självgående och god förmåga att arbeta i team
God förmåga att driva arbete och ta ansvar för resultat
Obligatoriska krav
Du ska ha minst ett (1) års erfarenhet av arbete med visualisering av data
Du ska ha minst ett (1) års erfarenhet av data analysarbete i python och GCP workbenches/notebooks
Du ska ha minst ett (1) års erfarenhet av operativt arbete med SQL/BigQuery
Du ska ha minst ett (1) års erfarenhet av statistisk analys
Meriterande krav
Du bör ha mer än ett (1) års erfarenhet av arbete med visualisering av data
Du bör ha erfarenhet av mer än ett (1) tidigare uppdrag att arbeta med Open source relaterade data science lösningar.
Du bör ha mer än ett (1) års erfarenhet av operativt arbete med SQL/BigQuery
Du bör ha mer än ett (1) års erfarenhet av data analysarbete i python och GCP workbenches/notebooks
Du bör ha erfarenhet av att identifiera och definiera datadrivet arbete till förmån för och i samråd med affär
Du bör ha erfarenhet av analys av den svenska spelmarknaden.
Övrig information
Start: önskat 2026-08-17, dock senast 2026-09-14
omfattning: Fram till årsskiftet 2026/2027 uppskattas uppdraget innebära en tillgänglighetsgrad om ca 100 % för att täcka en föräldraledighet.Därefter ca 50-100% under resterande del av Uppdragets löptid. Tillgänglighetsgraden kan variera under denna tid, t ex 100 % inledningsvis och efter några månader lägre (beroende på föräldraledighetens omfattning under denna period).
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Landsvägen 57 (visa karta
)
172 64 SUNDBYBERG Arbetsplats
Quest Consulting Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9961664