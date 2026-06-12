Vikarierande yrkeslärare Riksglasskolan
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Gymnasium/Vux / Musikinstrumentmakarjobb / Nybro Visa alla musikinstrumentmakarjobb i Nybro
2026-06-12
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Skolan i Nybro kommun har som mål att ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att lyckas. I Nybro kommun möts barn, elever och vårdnadshavare av välutbildad och engagerade pedagoger, lärare, rektorer och personal som alla strävar mot att skapa en trygg skolmiljö med utbildningens kvalité i fokus. Kulturen har som mål att ge kommuninvånarna en god tillgång till kultur och stärka kulturföreningarna så de kan bedriva en bredd av kulturverksamheter. Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och särskild utbildning för vuxna. Inom förvaltningen finns utbildning i glashantverk genom Riksglasskolan i Pukeberg samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan. Lärande- och kulturförvaltningen har även ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturhus med biograf, fritidsgårdsverksamhet, samt allmänna kulturfrågor. Lärande- och kulturförvaltningen har drygt 850 anställda och en årsbudget på omkring 580 miljoner kronor. Förvaltningen är organiserad i verksamhetsområden som leds av en verksamhetschef för vardera förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för kulturenheten. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som också är skolchef.
Vi på Nybro vuxenutbildning söker inför hösten en vikarierande kollega till Riksglasskolan, Pukeberg.
Nybro vuxenutbildning har ca 450 elever som går på någon av de utbildningar som vi anordnar. Vi bedriver distansutbildning på grundläggande och gymnasial nivå via NTI, SFI, Komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Via yrkesvux har vi vård- och omsorgsutbildning, glashantverk och formgivning samt tung- och persontransport. Även Riksglasskolan ingår med förutom yrkesvux yrkeshögskola där vi erbjuder design och konstglas.
På vuxenutbildningen är vi ca 25 medarbetare med olika kompetenser som alla har till huvuduppgift att se till att våra elever ska få en så bra utbildningsresa som möjligt. Vi arbetar nära varandra och god samarbetsförmåga är nödvändig. Vi har lokaler på Långgatan 13 i Nybro där vi har vår expedition, lärcenter samt de flesta av våra utbildningar. Vi har även lokaler i Pukeberg samt på Kraftvägen 2.
Riksglasskolans arbetslag består av fem medarbetare som tillsammans undervisar ca 40 elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är direkt kopplade till det manuella undervisningen i glasbåsning. Som en del av arbetslaget på Riksglasskolan kommer du tillsammans med erfaren personal undervisa och hjälpa eleverna i det manuella glashantverket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från glasblåsning samt praktisk kunskap om utrustning inom glas. Det är en merit om du även har kompetens inom efterbearbetning i sliperi.
Du ska ha en god pedagogisk förmåga, vara ansvarskännande, tycka det är roligt med utmaningar, respektera elevernas olikheter, ha förmåga att se möjligheter samt ha god samarbetsförmåga.
Eftersom vi är en internationell skola bedrivs undervisningen delvis på engelska.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-08-30 .
Arbetstid: Dagtid.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Arbetsplats
Nybro kommun, Lärande- och kulturförvaltningen, Gymnasium/Vux Kontakt
Lärare Riksglasskolan
Morgan Olsson morgan.olsson@nybro.se 0723734374 Jobbnummer
9961673