Grundskollärare F-3 Vittinge skola
Heby Kommun / Grundskollärarjobb / Heby Visa alla grundskollärarjobb i Heby
2026-06-12
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Söker du en lärartjänst där du får utvecklas tillsammans med ett nära arbetslag och vara med och forma framtidens undervisning? Välkommen till Vittinge skola.
Rollen
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån våra gemensamma styrdokument och riktlinjer
Du arbetar för att skapa du en stimulerande och inkluderande skoldag där varje elev ges möjlighet att lyckas
Tillsammans med rektor och arbetslaget hittar du nya arbetssätt och möta dagens utmaningar i skolverksamheten
Genom ett nära samarbete med fritidshemmet och förskolan, gynnas elevernas utveckling och lärande på ett positivt sätt. Här spelar du en viktig roll
Det här är vi
Välkommen till Vittinge skola i Heby kommun, som ligger i natursköna Vittinge mellan Uppsala och Sala. Vi flyttade till helt nybyggda lokaler för två år sedan och delar hus med förskolan. Skolan är en F-3 skola och har cirka 55 elever. Den omgivande naturen och skogen ger härliga möjligheter till lek, rörelse och upptäckarglädje.
Vi är ett litet arbetslag med tre grundskollärare, en förskollärare och en specialpedagog. Arbetslaget är en viktig del i uppdraget både utifrån en delningskultur men även för att gemensamt arbeta fram vidare strukturer och förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.
Vi är certifierade i Grön Flagg och har precis avslutat vårt första år som ekoskola.
Är det här du?
Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år och med behörighet att undervisa F-3
Du är en tydlig ledare som samarbetar bra med elever, kollegor och skolledning
Du är en klar förebild som bygger goda relationer med elever och deras vårdnadshavare
Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat
Du är strukturerad, förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information, du ser möjligheter i förändringar
Inkluderande lärmiljöer är en självklarhet för dig, och du skapar förväntningar utifrån elevernas förmåga
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare.
Utdrag ur Polisens belastningsregister ska lämnas innan eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Läs gärna mer om oss på www.heby.se
och om vårt erbjudande, förmåner och anställningsvillkor. Följ oss gärna på LinkedIn och Facebook.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heby Kommun
(org.nr 212000-2049), https://heby.se/foretag-och-jobb/jobb-och-praktik/jobba-hos-oss
Tingsgatan 11 (visa karta
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744 88 HEBY Arbetsplats
Vittinge skola Kontakt
Lena Eriksson, Sveriges Lärare 073-5656481 Jobbnummer
9961660