Projekthandledare inom social hållbarhet
Hyresbostäder I Norrköping Aktiebolag / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-12
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Vi står inför en spännande tid av förändring inom Hyresbostäder. Vår målbild är att bidra ännu mer till Norrköpings utveckling och tillväxt.
Vi vill ytterligare stärka samarbetet med våra hyresgäster och med våra samverkansparter för att tillsammans förbättra och utveckla våra hus, områden och våra hyresgästers hem. Vårt förändringsarbete innebär en rad initiativ och projekt och syftar till att skapa ekonomisk stabilitet över tid och att vara en tydlig förebild inom social och ekologisk hållbarhet.
Nu söker vi en driven och pedagogisk projekthandledare som, i nära samarbete med projektets deltagare, vill ta sig an en viktig roll och göra skillnad för våra hyresgäster.
OM TJÄNSTEN
Som projekthandledare i arbetsmarknadsprojekt gör din insats stor skillnad, både för deltagarna i projektet och för alla som bor i vår stad. I rollen är du ett operativt stöd i det dagliga arbetet, för deltagare och för projektledaren. Du arbetsleder och planerar arbetet, samtidigt som du också är med och utför arbetsuppgifterna. I detta inkluderas att du ansvarar för att arbetet utförs enligt plan och enligt våra rutiner för säkerhet och arbetsmiljö.
Inledningsvis kommer arbetsuppgifterna att vara inriktade på att bidra till trygga, trivsamma och välskötta bostadsområden. Det dagliga arbetet kommer ske i nära samarbete med Hyresbostäders områdesansvariga avseende lämpliga arbetsuppgifter och för rapportering av renoverings- och underhållsbehov. Rapportering av arbetets framfart kommer även ske löpande till projektledare.
I detta uppdrag får du chansen att arbeta i ett nystartat projekt tillsammans med Norrköpings kommun, i syfte att bidra till trygga och trivsamma bostadsmiljöer och stötta individer i att närma sig etablering i arbetslivet. Projektet Samtidigt kan vi erbjuda en arbetsplats där du själv utvecklas och får värdefull erfarenhet från fastighetsbranschen.
I den här rollen får du chansen att vara med och utveckla en nystartad verksamhet som drivs i projektform – med tryggheten i en tillsvidareanställning. Innehåll och arbetsuppgifter kan anpassas över tid utifrån behov, men din roll som handledare förblir densamma i grunden.
DET HÄR BIDRAR DU MED
Vi söker dig som har erfarenhet och förståelse av samarbete med människor från olika kulturer och med olika etniska bakgrunder. Du bör också ha kunskap om anpassade arbetsmarknadsinsatser för individer med särskilda behov och/eller individer som står långt från arbetsmarknaden.
Med ansvar att planera, leda och följa upp det dagliga arbetet för deltagare i projektet ställs höga krav på din kommunikativa och pedagogiska förmåga. För att passa för tjänsten behöver du ha god ledarskapsförmåga och lyhördhet samt en hög grad av lösningsfokus. Det är viktigt att kunna hantera olika människor och alltid upprätthålla ett professionellt bemötande. Detta för att bibehålla och utveckla våra kundnöjdhetsmål. I uppdraget bidrar du till verksamheten likväl som till deltagarnas utveckling.
Vi ser att du är ansvarstagande, engagerad och trygg i en ledarroll, med förmåga att motivera andra. Du arbetar strukturerat med planering, schemaläggning och rapportering. För att lyckas i rollen är du lyhörd, anpassar ditt ledarskap efter gruppens behov och kommunicerar tydligt. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende, och trivs i en roll som kombinerar ledarskap och praktiskt arbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver B-körkort.
ANSÖKAN
Varmt välkommen att skicka in din ansökan senast 31 juli 2026.
Med hänsyn till semestertider kan svarstiden vara något längre än vanligt.
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 33–34.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss under denna period:
Vecka 25-27 Jenny Dahl, Projektledare
Vecka29-31 Nathalie Molander, HR
För att vi på Hyresbostäder ska kunna skapa en inspirerande, trygg och hållbar stad för alla, måste vi som jobbar här också vara alla. Vi behöver människor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Därför eftersträvar vi mångfald och välkomnar alla sökanden.
Välkommen till oss på Hyresbostäder! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresbostäder I Norrköping Aktiebolag
(org.nr 556064-5847)
603 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyresbostäder i Norrköping AB Jobbnummer
9961672