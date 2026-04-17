Verksamhetsutvecklare - systemadministratör/statistikstöd
Vill du jobba med oss?
Kom och var med oss på resan att nå visionen"Sveriges bästa äldreomsorg och kommunala hälso- och sjukvård finns i Finspångs kommun"
Vad kan vi erbjuda dig?
För att stärka sektorns IT-förvaltningsorganisation och säkerställa ett mer robust, verksamhetsnära stöd införs en ny tjänst som systemadministratör på 50%. Rollen kompletteras med 50% arbete med statistik kopplat till beslut, verkställighet och uppföljning. Tjänsten ska bidra till högre kvalitet i systemanvändning, säkrare data och bättre beslutsunderlag för verksamheten.
Sektor Vård och Omsorg består av Myndighetskontoret, Hälso & Sjukvårdsorganisationen, Finspångs kommuns korttidsavdelning, Hemtjänst och Särskilt boende. Rollen kommer att vara placerad centralt och din närmsta chef kommer att vara Verksamhetschef för för HS-organisationen. Som stöd i arbetet kommer du även att jobba nära sektorns IT-förvaltningsledare.
Dina framtida arbetsuppgifter
Centrala arbetsuppgifter - Systemadministration (50%)
Hantera systemförändringar, uppdateringar och implementeringar samt säkerställa att användare får relevant information. Delta i och vid behov leda införandeprojekt av nya moduler eller system. Utföra loggutdrag, datakontroller och ta fram statistik ur systemen. Skapa användarstöd i form av guider, lathundar och instruktioner. Ge operativt stöd till verksamheten vid frågor om systemens funktioner och användning.
Centrala arbetsuppgifter - Statistik (50%)
Säkerställa att statistik kopplad till beslut och verkställighet är korrekt, jämförbar och användbar. Sammanställa statistik för interna behov, uppföljning och verksamhetsstyrning. Hantera utlämnande av statistik till externa aktörer enligt gällande regelverk. Stödja återrapportering av uppgifter för statsbidrag. Bidra till utveckling av datakvalitet och strukturer för uppföljning.
Rollen innebär också
Stödja framtagandet av IT-förvaltningsplaner och dokumentation kopplat till dessa.
Vem är du?
Du är en person som trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet och har erfarenhet av systemadministration, IT-förvaltning eller annat tekniskt och verksamhetsnära arbete. Du arbetar strukturerat med data, statistik och kvalitetssäkring och har lätt för att kommunicera tydligt med både tekniska och icke-tekniska målgrupper. Dokumentation, metodiskt arbetssätt och att skapa användarstöd är något du behärskar väl.
Det är meriterande om du har kunskap om socialtjänstlagen och kommunal verksamhet, liksom erfarenhet av statistik kopplad till socialtjänstens processer eller kvalitetsarbete inom offentlig sektor. Har du dessutom arbetat sektorsövergripande med kvalitetsfrågor, eller har erfarenhet av Lifecare, är det ett plus.
Som person är du analytisk och noggrann, med hög integritet i hanteringen av data. Du är kommunikativ och pedagogisk i mötet med verksamheten, samtidigt som du är lösningsorienterad och trygg i att driva frågor självständigt. Du har förmåga att se helheten och förstå verksamhetens behov, och du bidrar gärna till att utveckla arbetssätt och kvalitet i organisationen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och provanställning kan bli aktuellt.
Urval kommer att ske löpande.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG
Vård & omsorg
