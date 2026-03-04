Verksamhetsspecialist För Scada
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Region Stockholm har det övergripande ansvaret för att alla som bor i, eller besöker, regionen ska ha tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. I Trafikförvaltningens (TF) uppdrag ligger att bereda och verkställa beslut om inriktning och omfattning för en långsiktigt hållbar kollektivtrafik. Dessutom ansvarar vi för styrning och uppföljning av trafikdrift samt upprätthållandet av infrastrukturens funktion, säkerhet och värde. Varje dag reser mer än 700 000 personer med den allmänna kollektivtrafiken, det vill säga resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor.
Om uppdragetSom Verksamhetsspecialist SCADA ansvarar du för att driva och samordna verksamhetens behov inom produktområdet SCADA. Rollen innebär att identifiera, strukturera, prioritera och följa upp både större och mindre utvecklings- och förbättringsbehov.
Du fungerar som en länk mellan verksamhet och IT och säkerställer att behov översätts till genomförbara, effektiva och kvalitetssäkrade lösningar. Rollen ställer höga krav på struktur, dokumentation, ekonomisk uppföljning och samverkan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Identifiera och fånga upp behov från verksamheten inom SCADA-området
Leda och samordna mindre och större förändringsinitiativ
Säkerställa att krav är tydligt dokumenterade och förankrade
Prioritera behov i dialog med verksamhet och IT
Följa upp effekter av genomförda förändringar
Initiera förbättringsförslag baserat på uppföljning och analys
KompetenskravMinst 2 års erfarenhet av de senaste 5 åren av att arbeta med förändringsledning - både med vidmakthållande och vidareutveckling, dvs:
Behovsfångt, kravställning, genomförande, leverans, acceptanstest och produktionssättning.
Minst 2 års erfarenhet av de senaste 5 åren arbetat med SCADA-system.
Dokumentationsvana och erfarenhet av att skapa rutiner och processer samt strukturera information, minst 3 års erfarenhet.
Mervärdeskrav
Eftergymnasial utbildning med inriktning automationsingenjör, fastighetsautomation eller systemutveckling.
Erfarenhet av fastighetsförvaltning i minst 2 år från tidigare arbete.
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 1/5 2026 - 30/4 2027
Förlängningsoption: 1+1+1 år
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9776884