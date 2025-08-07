Verksamhetskoordinator- Projektanställning
2025-08-07
, Klippan
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Höör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perstorps kommun i Perstorp
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för invånarna i Perstorp. Vi erbjuder dig en arbetsplats med mycket arbetsglädje, där utveckling och lösningsfokus är framträdande drag. Varje dag försöker vi att vara lite smartare, lite effektivare och lite bättre än vi var igår.
Perstorps kommun ligger i ett av Sveriges mest expansiva område, Öresundsregionen. Du hittar oss centralt i norra Skåne där vi omsluts av underbar natur som inbjuder till avstressande friluftsaktiviteter. Kommunen har cirka 7 500 invånare och runt 560 tillsvidareanställda. I kommunen finns ett starkt näringsliv och folkhälsofrågorna ligger högt på agendan.
Vill du vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Perstorps kommun?
Socialförvaltningen söker en strukturerad och engagerad verksamhetskoordinator till ett tidsbegränsat projektuppdrag.
Om arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Perstorps kommun ansvarar för individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Vi arbetar med att förbättra livskvaliteten för kommunens invånare genom att erbjuda stöd, service och insatser av hög kvalitet.
Som verksamhetskoordinator blir du en viktig del av verksamhetsstödet, ett team bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), socialt ansvarig samordnare (SAS) och systemförvaltare. Tillsammans stöttar ni socialförvaltningens olika verksamheter.
Du rapporterar direkt till socialchefen och har en nyckelroll i arbetet med omställningen till den nya socialtjänstlagen och utvecklingen av en god och nära vård.
Om anställningen - tidsbegränsad projektanställning
Tjänsten är en projektanställning på heltid, med start enligt överenskommelse.
Anställningen är tidsbegränsad, kopplad till det pågående omställningsarbetet och andra utvecklingsinsatser inom socialförvaltningen.
Om rollen
Du arbetar nära socialchefen och har ett brett uppdrag inom verksamhetsutveckling, projektledning, kvalitetssäkring och stöd till hela socialförvaltningen. Rollen är strategisk men också operativ - du både leder processer och hjälper till att förverkliga dem i praktiken.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
- Vara ett stöd till socialchefen i organisatoriska och administrativa frågor.
- Delta i utvecklings- och förändringsarbeten i hela förvaltningen.
- Arbeta med strategisk planering i linje med kommunens mål och nationella riktlinjer.
- Initiera, driva och samordna utvecklingsprojekt inom individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.
- Implementera nya arbetsmodeller, välfärdsteknik och evidensbaserade arbetssätt.
- Omvärldsbevaka aktuella trender, lagstiftning och nya metoder både nationellt och internationellt.
- Ansvara för inkommande e-post till socialförvaltningen.
- Säkerställa att handlingar, remisser och yttranden vidarebefordras korrekt, exempelvis till rättsväsendet.
- Vara en länk mellan olika verksamheter och bidra till samarbete internt och externt.
- Följa upp och utvärdera verksamheternas resultat och kvalitet.
- Identifiera förbättringsområden och föreslå konkreta åtgärder.
- Stötta i implementeringen av lagändringar, riktlinjer och bestämmelser inom förvaltningen.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning om minst 180 hp inom socialt arbete eller annan relevant utbildning.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Meriterande
• Erfarenhet från socialtjänstens område.
• Kännedom om verksamhetssystem inom socialtjänsten.
• Kunskap om lagen om offentlig upphandling (LOU).Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har:
- Strukturerad och organiserad arbetssätt - du hanterar flera uppgifter samtidigt och prioriterar effektivt.
- Analytisk förmåga - du följer upp, utvärderar och föreslår förbättringar.
- Flexibilitet och anpassningsförmåga - du trivs i en föränderlig miljö och ser möjligheter.
- Utvecklingsfokus - du har både driv och kompetens att leda förändringsarbete.
- Problemlösningsförmåga - du hittar hållbara och kreativa lösningar på komplexa utmaningar.
- Kommunikativ förmåga - du uttrycker dig väl i tal och skrift och samarbetar professionellt.
- Empati och samhällsengagemang - du har förståelse för socialtjänstens målgrupp och uppdrag.
- Förståelse för lagstiftning och styrning - du har god insikt i juridik och struktur inom offentlig verksamhet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
- Ett meningsfullt och varierande projektuppdrag med stor möjlighet att påverka.
- Nära samarbete med ledningen och inflytande i viktiga utvecklingsfrågor.
- Ett engagerat, stöttande team där samverkan är en självklar del.
- Möjlighet att bygga upp ett brett kontaktnät inom och utanför kommunen.
- En arbetsplats där du kan växa både professionellt och personligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med att skicka in din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Socialförvaltningen
Jessica Nordenvall
9449461