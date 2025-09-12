Verksamhetschef till Väla Hälsocenter
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Helsingborg
2025-09-12
Välkommen till Väla Hälsocenter! Vi söker dig som har ett stort intresse för ledarskap, erfarenhet inom vården och förmågan att engagera och motivera din personal! Väla Hälsocenter ingår i Prima Vård-koncernen - en av Sveriges största privata aktörer inom vården där beslutsvägarna är korta, möjligheterna många och människorna engagerade.
Så här skriver Mathilda, vår nuvarande verksamhetschef som nu går vidare till nya utmaningar:
" Väla Hälsocenter och Prima Vård har varit en fantastisk arbetsplats där jag har trivts oerhört bra. Arbetsplatsen är en varm och familjär vårdcentral med en positiv stämning där skrattet aldrig är långt borta. Som verksamhetschef får du möjligheten att leda ett engagerat och kompetent team med stort hjärta för patienterna. Här finns en kultur präglad av ansvarstagande, framåtanda och arbetsglädje - något som genomsyrar både det dagliga arbetet och de långsiktiga målen "
Vad erbjuds du?
Du blir ansvarig för en grupp om 25 medarbetare bestående av olika specialistfunktioner såsom Specialister i Allmänmedicin, sjuksköterskor, undersköterskor, psykolog, psykoterapeuter, medicinsk sekreterare samt receptionist. Vårdcentralen har ca 6700 listade patienter.
I uppdraget som verksamhetschef ansvarar du för att leda och säkerställa det dagliga arbetet på mottagningen. Du verkar aktivt i det operativa såväl som det långsiktigt strategiska arbetet och planeringen för mottagningen.
Dina arbetsuppgifter består av fullt personalansvar, planering, schemaläggning, verksamhetsutveckling, budgetering och ekonomiskt utfall, uppföljning av kvalitet samt kontinuerligt arbeta med arbetsmiljön. Vidare kommer du ansvara för att verksamheten bedrivs i enighet med rådande hälsoval för Region Skåne.
Vi värdesätter kontakten med dina Verksamhetschefskollegor och vi träffas månadsvis för att stötta och utveckla våra mottagningar tillsammans. Du ingår i en ledningsgrupp med Verksamhetschefskollegor inom Prima Primärvård och du rapporterar till Regionchefen.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är yrkesutbildad inom vården och gärna med erfarenhet inom primärvården. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och utveckling av vårdarbetet. Ditt ledarskap grundar sig i att skapa engagemang och arbetsglädje och du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personal på individ- och gruppnivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Tjänsten som Verksamhetschef kommer förändras över tid, där du som chef kommer ha olika fokusområden beroende på vilket stadie vi är. Vi söker dig som drivs av detta, att få vara med i vår omväxlande vardag.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och van vid att ta egna initiativ och eget ansvar. Uppdraget kräver hög social kompetens med en mycket god samarbetsförmåga samt god struktur och förmåga att prioritera. För att vara framgångsrik i rollen som verksamhetschef söker vi dig som är lösningsfokuserad och intresserad av att, med hjälp av din kreativitet, se möjligheter i olika situationer samt som ledare kunna motivera och skapa engagemang bland dina medarbetare.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning 100 % tjänstgöring. Sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Mottagning
Väla Hälsocenter är en Vårdcentral med ca 6700 listade patienter.
Vi är en medelstor vårdcentral beläget i nära anslutning till Väla köpcenter. Här finns goda kommunikationsmöjligheter, gratis parkering och ett bra lunchutbud. Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitèn.Publiceringsdatum2025-09-12Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Väla Hälsocenter Kontakt
Viktoria Storm 073-9560406 Jobbnummer
9506154