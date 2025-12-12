Verksamhetschef till Linköping
Nu söker vi en Verksamhetschef till Ullstämma i Linköping. Vi erbjuder ledarskapsutbildning och flera förmåner.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om uppdraget
Som verksamhetschef arbetar du med att leda och utveckla arbetet i hemtjänsten på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt, du är ansvarig över medarbetare samt verksamhet och ekonomi. Du leder ett team bestående av företrädesvis omvårdnadspersonal. Till din hjälp har du två gruppchefer - tillsammans bildar ni er verksamhetens ledningsgrupp.
Din bas är de biståndsbedömda trygghetsboendet Ullstämma - därifrån utgår hemtjänstpersonalen och det finns ett antal lägenheter kopplade till verksamheten samt daglig lunchservering och ett gediget fritidsutbud. I ditt uppdrag ansvarar du även för en nattpatrull och ett tillagningskök. För oss på Vardaga är det viktigt med hög kontinuitet hos kund - att den äldre möter samma personal, och vårt schemaupplägg möjliggör just detta. Vi arbetar med nyckelfri hemtjänst samt tids- och insatsregistrering hos kund.
Här finns goda möjligheter att tänka nytt, och tänka stort, i ett stöttande och klokt företag. Och viktigast av allt; Tack vare dig och din verksamhet, kan våra kunder fortsätta att bo kvar hemma och behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande. Ditt arbete är både värdeskapande och meningsfullt.
Om rollen
Du har en prestigelös inställning och låter "laget gå före jaget" samt får saker och ting att hända. Att vara social och ha flexibel inställning samt tycka om att det händer saker är ett måste för att trivas i rollen.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Verksamhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom, sjuksköterska, social omsorg) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även ha minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Alla Verksamhetschefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-12-12Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 14 januari 2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Ani Aslan, ani.aslan@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
