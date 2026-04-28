Verksamhetschef till hemtjänst
2026-04-28
Brinner du för att skapa trygghet och värdig vård för äldre?
På Altea söker vi nu en engagerad och människoorienterad verksamhetschef som vill leda ett hemtjänstteam. Här får du möjlighet att göra skillnad - för våra kunder, deras anhöriga och dina medarbetare.
Din roll hos oss:
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens dagliga drift, med fokus på kvalitet, medarbetarutveckling och hållbar verksamhetsutveckling. Du leder ett team där varje individs bidrag är avgörande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ledning och ansvar för verksamheten, inklusive personalplanering och schemaläggning
Kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på kontinuerlig förbättring
Nära samarbete med kunder, anhöriga och personal
Säkerställande av att lagar, avtal och riktlinjer följs
Vi söker dig som har:
Högskoleexamen med beteendevetenskaplig inriktning (t.ex. socionom, personal- och arbetsliv, sjuksköterska) eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig
Minst 24 månaders erfarenhet (minst 75%) inom äldreomsorgen eller vård av personer med funktionsnedsättning eller
12 månaders sammanhängande arbetsledaransvar (ekonomi, personal och verksamhet, minst 75%) - erfarenheten ska vara från de senaste 6 åren
Ingående kunskaper om gällande lagar, förordningar och regelverk inom äldreomsorgen
Erfarenhet av administration och god datorvana
Flytande svenska i både tal och skrift
En trygg och kommunikativ ledare med förmåga att inspirera och coacha
Affärsmässig förståelse och resultatorienterad inställning
Flexibilitet och lösningsfokuserat tänkande i en föränderlig miljö
Altea Omsorg utför hemtjänst inom Umeå. Vi är ett mindre företag vilket gör att vi kan erbjuda en mer personlig hemtjänst. Vi sätter kvalitet, trivsel och ditt välmående främst. Vi satsar extra mycket på scheman som fungerar med ditt övriga liv och vi har inga delade turer. Vi har kollektivavtal och Individuell lönesättning tillämpas.
Är du redo för en ledarroll med mening?
Vi intervjuar löpande och ser fram emot din ansökan! Tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: ansokan@alteaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Altea care AB
(org.nr 559015-1394)
Formvägen 5
)
906 21 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
