Verksamhetschef/SAS
2026-03-02
, Övertorneå
, Överkalix
, Gällivare
, Kalix
Visa alla jobb hos Pajala kommun, Socialförvaltningen i Pajala
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!
I Pajala och i socialtjänsten händer det många intressanta saker just nu. Vi har gått in i nya Socialtjänstlagen och vi har som alla andra kommuner i landet spännande utmaningar framåt i tiden.
Vill du vara med och forma morgondagens socialtjänst i Pajala kommun?
Varmt välkommen med din ansökan!
Om du arbetar med oss får du:
* Ett nära samarbete med bra kollegor och medarbetare där vi alla hjälps åt.
* Utöver det? Bl.a. flextid som inkluderar sommartid och kortare arbetstid varje fredag.
* Friskvårdsbidrag.
* det finns även möjlighet till distansarbete på deltid.
Om du tänker flytta hit så får du tillgång till den fantastiska naturen med flera älvar. Närheten till Finland är också fin. Vill du åka till Luleå över helgen så är det bara 45 minuter bort med flyget från Pajala airport. Buss går det dagligen. Det finns även möjlighet till hjälp med att hitta boende via projektet Hejhemby.
Vi har delat upp tidigare verksamhetschefstjänst. Nu är tjänsten som verksamhetschef för LSS med uppdraget som SAS ledig för dig att söka!
Som verksamhetschef är du chef över enhetscheferna inom LSS och för socialförvaltningens socialadministratörer. I uppdraget ingår budget-, personal och verksamhetsansvar. Som chef ska du vara tillgänglig, lyhörd och ge stöd till din personal. Verksamhetschefen ingår med aktivt arbete i socialchefens ledningsgrupp.
I SAS uppdraget ingår Lex Sarah utredningar, säkerställa att kvalitet och lagstiftningar och föreskrifter följs samt att kvalitetssystemet är uppdaterat och effektivt. Att skapa rutiner och arbetssätt som främjar god kvalitet. Genomföra förbättringsarbete, följa upp och inrapportera i olika dokument som ex. internkontrollplanen m.m.Kvalifikationer
* Krav på relevant högskoleutbildning med koppling till uppdraget.
* Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap, gärna erfarenhet av att leda andra chefer.
* Du arbetar i samverkan både internt och externt.
* Du är flexibel vilket behövs i en liten kommun.
* Du har ett utvecklingstänk i din profil.
* De fyra nuvarande verksamhetscheferna samverkar kontinuerligt med helheten som fokus.
* Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Carin Johansson carin.johansson@pajala.se 0978-120 03 Jobbnummer
